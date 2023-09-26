أصبحت تسجيلات النشاط العصبي لدى الفئران أسهل وأخف وزنًا باستخدام جهاز جديد

قام فريق من الباحثين بتطوير جهاز جديد خفيف الوزن يسمى ONIX يسمح بتسجيل النشاط العصبي لدى الفئران أثناء انخراطها في سلوكيات طبيعية مثل القفز والجري واستكشاف بيئتها. يتغلب الجهاز على القيود المفروضة على أنظمة التسجيل السابقة ويمكّن الفئران من التحرك بحرية أكبر أثناء جمع البيانات. يصف الباحثون، ومقرهم في مجمع أبحاث جانيليا التابع لمعهد هوارد هيوز الطبي، عملهم في مقالة ما قبل الطباعة نُشرت على موقع bioRxiv.

أنظمة التسجيل العصبي الحالية المستخدمة في النماذج الحيوانية مثل الفئران ضخمة وثقيلة، مما يجعل الحيوانات تحمل جزءًا كبيرًا من وزن جسمها على جماجمها. وهذا يبطئهم ويرهقهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحبل الذي ينقل الإشارات من الدماغ إلى جهاز الكمبيوتر يلتوي ويتشابك، مما يسبب عدم الراحة للفئران ويستلزم الاستبدال الدوري أو فك التشابك. تضيف الأنظمة اللاسلكية التي تعمل بالبطارية أيضًا وزنًا كبيرًا.

يعالج ONIX هذه التحديات من خلال تصميم منخفض المستوى لمنصة الرأس، وحبل صغير خفيف الوزن للغاية، وجهاز يسمى المسافر الذي يقوم بفك الحبل بشكل فعال أثناء التسجيل. اختبر الباحثون نظام ONIX من خلال مراقبة الفئران في ساحة ثلاثية الأبعاد، ووجدوا أن الفئران المجهزة بنظام ONIX استكشفت بشكل أسرع وأظهرت حركات مشابهة للفئران غير المرتبطة.

تسمح طبيعة الوصول المفتوح لنظام ONIX للباحثين بتكييفه مع احتياجاتهم التجريبية المحددة أو إجراء تحسينات مع تقدم التكنولوجيا. يمهد هذا التطور الطريق لمزيد من الدراسات الفعالة حول دور الدماغ في السلوكيات المعقدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتوحد.

(المصدر: مقالة مطبوعة مسبقًا على bioRxiv)