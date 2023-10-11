اتخاذ الإجراءات اللازمة: يساعد سكان تكساس الطيور المهاجرة عن طريق إطفاء الأنوار

في كل عام، تهاجر ملايين الطيور عبر ولاية تكساس، مما يخلق طريقًا جويًا سريعًا مزدحمًا. ومع ذلك، تواجه هذه الطيور تهديدًا كبيرًا عندما تطير عبر المدن ذات الإضاءة الساطعة. تهدف حملة Lights Out Texas، وهي حملة أطلقتها هيوستن أودوبون في عام 2017، إلى تثقيف وتشجيع سكان تكساس على إطفاء الأضواء غير الضرورية خلال فترات الهجرة في الربيع والخريف، مما يوفر ممرًا آمنًا لهذه الطيور.

وفقًا للمنظمة، كان حادث اصطدام الطيور الذي شمل عدة مئات من الطيور في جالفستون بمثابة الحافز لإنشاء Lights Out Texas. وفي غضون أسبوع، قُتل ما يقرب من 400 طائر عندما اصطدمت بالنوافذ بعد أن انجذبت إلى الأضواء الكاشفة في ناطحة سحاب مكونة من 32 طابقًا. وقد سلط هذا الحدث المدمر الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تأثير الإضاءة الاصطناعية على الطيور المهاجرة.

ولدعم هذه الجهود، تتعاون جامعة أوكلاهوما مع منظمة Lights Out Texas من خلال تنفيذ مشروع لدراسة آثار التلوث الضوئي على مجموعات الطيور. تم تجهيز عشرين مبنى في فورت وورث بأجهزة استشعار للضوء على الأسطح لجمع البيانات اللازمة لمسح الاصطدام ومشروع الإضاءة. ستساهم نتائج هذا المشروع في فهم أفضل لكيفية تأثير الضوء على الطيور وتساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف من هذا التهديد.

لقد كانت Fort Worth متعاونًا رئيسيًا في هذه الحملة، حيث أقامت شراكة مع منظمات مختلفة مثل مؤسسة Amon G. Carter، وجمعية Fort Worth Audubon، وKeep Fort Worth Beautiful. ويهدفون معًا إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع السكان على المشاركة في إطفاء الأضواء غير الضرورية من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا خلال فترات هجرة الطيور.

يمكن لسكان تكساس أن يكون لهم تأثير كبير على الحفاظ على الطيور بمجرد إطفاء الأضواء. ومن خلال الحد من التلوث الضوئي، يمكننا خلق بيئة أكثر أمانًا لهذه الطيور المهاجرة وضمان استمرار بقائها على قيد الحياة.

مصادر:

- إطفاء الأنوار في تكساس

- هيوستن أودوبون

– جامعة أوكلاهوما