أدلة جديدة تشير إلى أن البرق على كوكب الزهرة ينبع من الاضطرابات في المجالات المغناطيسية

ربما يكون مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، في مهمته التي تستغرق سبع سنوات لدراسة الشمس، قد كشف اللغز الكامن وراء عواصف "البرق" على كوكب الزهرة خلال رحلة طيران روتينية في عام 2021. ويشير هذا الاكتشاف الجديد إلى أن ومضات الضوء التي لوحظت على كوكب الزهرة، كان يُعتقد سابقًا أنه برق، ولكنه في الواقع مرتبط باضطرابات في المجالات المغناطيسية للكوكب وليس صواعق البرق الفعلية. واستخدمت الدراسة البحثية، التي قادتها هارييت جورج من مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء، البيانات التي جمعها مسبار باركر لتحليل الظاهرة.

يتحدى هذا الاكتشاف الجدل الطويل الأمد حول البرق على كوكب الزهرة، والذي استمر لما يقرب من أربعة عقود. وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن موجات راديوية مرتبطة بالبرق على كوكب الزهرة؛ إلا أن الدراسة الأخيرة فشلت في العثور على هذه الموجات الراديوية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام إلى أن بعض ومضات الضوء المنسوبة إلى البرق على كوكب الزهرة قد تكون نيازك تحترق في غلافه الجوي.

ودرس الباحثون ظاهرة تعرف باسم "موجات الصفير" لكشف الحقيقة وراء نشاط البرق على كوكب الزهرة. موجات ويسلر هي موجات كهرومغناطيسية تنتشر عبر وسائط مختلفة وترتبط عادةً بتصريفات البرق على الأرض. اكتشفت المركبة الفضائية بايونير فينوس لأول مرة موجات صفير على كوكب الزهرة في عام 1978، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن كوكب الزهرة يتعرض لكميات كبيرة من البرق، ربما أكثر بسبع مرات من الأرض.

ومع ذلك، فإن قرب مسبار باركر من كوكب الزهرة سمح للباحثين بجمع البيانات التي تشير إلى أن موجات صفير كوكب الزهرة ليست ناجمة عن البرق. وبدلاً من ذلك، افترضوا أن هذه الموجات ناتجة عن اضطرابات في المجالات المغناطيسية للكوكب. على وجه التحديد، يقترحون أن تتفكك خطوط المجال المغناطيسي المحيطة بالزهرة ثم تتجمع مرة أخرى معًا، مما يؤدي إلى إطلاق دفعات من الطاقة على شكل موجات صفير.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، ومن المأمول أن يوفر المرور النهائي لمسبار باركر الشمسي بالقرب من كوكب الزهرة في عام 2024، عندما يصل إلى مسافة 250 ميلًا من سطح الكوكب، أدلة أكثر قاطعة. ونشرت الدراسة التي توضح تفاصيل هذه النتائج في مجلة Geophysical Research Letters.

وفي الختام، كشفت المهمة المستمرة للمسبار باركر الشمسي عن أدلة مثيرة للاهتمام تشير إلى أن ومضات الضوء التي لوحظت على كوكب الزهرة، والتي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها برق، مرتبطة في الواقع باضطرابات في المجالات المغناطيسية للكوكب. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول نشاط البرق على كوكب الزهرة، ومن الضروري إجراء مزيد من البحث لتحديد المدى الكامل لهذه الظاهرة.

المصدر

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية (مجلة)

- مسبار باركر الشمسي التابع لناسا