هل البرق نادر على كوكب الزهرة؟ رؤى من مسبار باركر الشمسي

ملخص: تشير دراسة جديدة من جامعة كولورادو بولدر إلى أن البرق على كوكب الزهرة قد يكون نادرًا، هذا إذا كان موجودًا على الإطلاق. وهذا يتحدى المعتقدات السابقة وانطباعات الفنانين عن وجود صواعق قوية في الغلاف الجوي الكثيف الغائم للكوكب. وتستند النتائج إلى البيانات التي جمعها مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والذي قام بتحليل الغلاف الجوي لكوكب الزهرة أثناء تحليقه في فبراير 2021. واكتشف المسبار موجات كهرومغناطيسية تُعرف باسم موجات الصفير، والتي ترتبط عادةً بالبرق على الأرض. ومع ذلك، كشف تحليل البيانات أن هذه الموجات كانت تتحرك نحو الأسفل بدلاً من الأعلى، مما يشير إلى سبب مختلف، مثل الاضطرابات في المجال المغناطيسي الضعيف لكوكب الزهرة. ويهدف الباحثون إلى جمع المزيد من البيانات من رحلات الطيران المستقبلية لتأكيد أو دحض وجود البرق على كوكب الزهرة. من المقرر إجراء الرحلة الجوية النهائية لمسبار باركر الشمسي في نوفمبر 2024.

كان البرق على كوكب الزهرة موضوع نقاش بين العلماء منذ ما يقرب من 40 عامًا. وفي حين أن اكتشاف موجات صفير في الغلاف الجوي للكوكب غذى في البداية الاعتقاد بأن البرق يمكن أن يكون السبب، فإن الدراسة الجديدة تتحدى هذه النظرية. تم رصد موجات ويسلر لأول مرة بواسطة المركبة الفضائية بايونير فينوس التابعة لناسا في عام 1978، على ارتفاع مئات الأميال فوق سطح الأرض. على الأرض، يمكن أن يزعج البرق الإلكترونات الموجودة في الغلاف الجوي، مما يولد هذه الموجات التي تنتقل إلى الفضاء. ويأمل الباحثون في تحليل المزيد من بيانات الموجات الصافرة للحصول على فهم أعمق لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

وعلى الرغم من أن مسبار باركر الشمسي لم يكن مصممًا لدراسة كوكب الزهرة، فقد قدم رؤى قيمة حول الغلاف الجوي للكوكب وسلوكه. وقد اكتشف تحليقها السابق حركة هبوطية لموجات الصفير، على عكس التوقعات المستندة إلى سلوك البرق على الأرض. ومن خلال تحليل البيانات من الرحلات الجوية المستقبلية، يهدف العلماء إلى تحديد الطبيعة الحقيقية لهذه الموجات الكهرومغناطيسية وتقديم إجابة قاطعة حول وجود البرق على كوكب الزهرة.

وفي حين أن الدراسة الجديدة لا تستبعد تماما احتمال حدوث البرق على كوكب الزهرة، إلا أنها تشير إلى أنه نادر، مما يتحدى الافتراضات السابقة. سيوفر التحليق الأخير لمسبار باركر الشمسي في نوفمبر 2024 فرصة ممتازة لجمع المزيد من البيانات وربما تسوية الجدل حول البرق على كوكب الزهرة مرة واحدة وإلى الأبد.

مصادر:

- موجات صفير غير متولدة عن البرق في الفضاء القريب من الزهرة بواسطة جامعة كولورادو بولدر

- إشارة الراديو الطبيعية تطن في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة

- يلتقط مسبار باركر الشمسي لمحة عن كوكب الزهرة