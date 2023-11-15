آثار التلوث الضوئي على الحياة البرية الليلية

يشكل التلوث الضوئي، المعروف أيضًا باسم الضوء الاصطناعي في الليل (ALAN)، تهديدًا كبيرًا للحياة البرية الليلية في جميع أنحاء العالم، وخاصة الخفافيش. سعت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز Great Hollow Nature Preserve والأبحاث البيئية وBat Conservation International إلى تحديد مدى قدرة الأضواء على إزاحة الخفافيش الباحثة عن الطعام من بيئتها.

في هذه التجربة، قام الباحثون بإضاءة موطن الخفافيش الذي يبحث عن الطعام في ولاية كونيتيكت بشكل مصطنع باستخدام الأضواء الكاشفة LED السكنية. قاموا بقياس نشاط نوعين من الخفافيش في أمريكا الشمالية الذين يكرهون الضوء، الخفاش البني الصغير (Myotis lucifugus) والخفاش البني الكبير (Eptesicus fuscus)، باستخدام مسجلات صوتية موضوعة على مسافة 25 مترًا بعيدًا عن الأضواء.

وكشفت النتائج أنه حتى على مسافات 75 مترا، فإن وجود الأضواء قلل بشكل كبير من نشاط البحث عن الطعام للخفافيش البنية الصغيرة. في الواقع، على بعد 75 مترًا، بلغ متوسط ​​نشاط البحث عن الطعام 43% فقط مما كان عليه خلال ليلة مظلمة. من ناحية أخرى، كانت الخفافيش البنية الكبيرة أقل تأثرًا، ولم تظهر أي فرق في الحضور/الغياب على أي مسافة، ولم يظهر سوى انخفاض كبير في نشاط البحث عن الطعام حتى مسافة 25 مترًا.

ومن المثير للاهتمام أن تأثيرات الإضاءة على هذين النوعين من الخفافيش أدت إلى تغيير كبير في التركيبة العامة لمجتمع الخفافيش على مسافة تصل إلى 50 مترًا. يشير هذا إلى أنه حتى الإضاءة السكنية على نطاق صغير يمكن أن يكون لها تأثيرات إزاحة بعيدة المدى على خفافيش أمريكا الشمالية التي تنفر من الضوء وتؤدي إلى تحولات في تكوين المجتمع خارج منطقة الإضاءة المباشرة.

تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى الإدارة السليمة للتلوث الضوئي لحماية موائل الخفافيش. يقترح الباحثون أن إضاءة LED البيضاء يجب أن تكون محمية أو بعيدة عن موائل البحث عن الطعام وممرات الحركة من أجل الحد من الانسكاب إلى 0 لوكس. تؤكد النتائج التي توصلوا إليها على أهمية النظر في التأثيرات المحتملة للضوء الاصطناعي ليلاً على الخفافيش في تخطيط استخدام الأراضي وتنظيم الموارد الطبيعية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو التلوث الضوئي؟

ج: يشير التلوث الضوئي، المعروف أيضًا باسم الضوء الاصطناعي في الليل (ALAN)، إلى الضوء الاصطناعي المفرط والموجه بشكل خاطئ والذي يضيئ سماء الليل، مما يسبب مجموعة من الآثار السلبية على النظم البيئية وصحة الإنسان.

س: لماذا تتأثر الخفافيش بالتلوث الضوئي؟

ج: الخفافيش حيوانات ليلية تعتمد على الظلام للقيام بأنشطة مختلفة، مثل البحث عن الطعام والملاحة. يعطل التلوث الضوئي سلوكياتهم الطبيعية ويمكن أن يزيحهم عن بيئاتهم.

س: كيف يمكن إدارة التلوث الضوئي؟

ج: تتضمن إدارة التلوث الضوئي استخدام تركيبات إضاءة محمية أو موجهة بشكل صحيح، وتقليل الكمية الإجمالية للضوء الاصطناعي، وإنشاء محميات للسماء المظلمة أو مناطق محمية حيث يتم تقليل الإضاءة إلى الحد الأدنى.

س: ما هي التأثيرات المحتملة للتلوث الضوئي على مجموعات الخفافيش؟

ج: يمكن أن يؤدي التلوث الضوئي إلى انخفاض نشاط البحث عن الطعام، وتهجير الموائل، وتغيير تركيبات المجتمع، وتدهور الموائل بشكل عام بالنسبة لأنواع الخفافيش التي تكره الضوء. من الضروري تقليل التلوث الضوئي للحفاظ على صحة أعداد الخفافيش.