المتنافسون المحتملون على جائزة نوبل للفيزياء 2023

من المتوقع أن يكون الباحثون في مجالات الضوء والمواد الجديدة والاستكشاف الكوني من المرشحين المحتملين لجائزة نوبل للفيزياء لهذا العام. وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في ستوكهولم يوم الثلاثاء الساعة 11:45 صباحًا (0945 بتوقيت جرينتش). تأتي الجائزة في أعقاب تكريم كاتالين كاريكو ودرو وايزمان في اليوم السابق لعملهما الرائد في مجال تكنولوجيا mRNA.

من المحتمل أن تكون عالمة الفيزياء الذرية الفرنسية السويدية آن لولييه هي إحدى الحائزات على الجائزة لإسهاماتها في دراسة "نبضات الليزر القصيرة جدًا التي تسمح لك بمتابعة حركة الإلكترونات فائقة السرعة داخل الجزيئات". حصل لويلير أيضًا على جائزة وولف المرموقة العام الماضي، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مقدمة لجائزة نوبل.

ويمكن أيضًا أن تكون أولجا بوتنر من الدنمارك، والمعروفة بعملها على النيوترينوات الكونية، منافسًا قويًا. تركز أبحاثها على استخدام تكنولوجيا النيوترينو في مرصد آيس كيوب في القارة القطبية الجنوبية لاستكشاف الكون.

في حين تركزت جوائز الفيزياء الأخيرة حول علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، فمن غير المرجح أن يتم الاعتراف بتلسكوب جيمس ويب الفضائي هذا العام. ومع ذلك، فإنه يعتبر مرشحا محتملا في المستقبل.

إن مجال ميكانيكا الكم، على الرغم من حصوله على التقدير في الماضي، لا يزال يضم العديد من العلماء المستحقين. ومن بين المرشحين المحتملين إغناسيو سيراك من إسبانيا، وديفيد دويتش من المملكة المتحدة، وبيتر شور من الولايات المتحدة، وبيتر زولر من النمسا. ومن الشخصيات البارزة الأخرى في هذا المجال ياكير أهارونوف من إسرائيل ومايكل بيري من بريطانيا، وكلاهما حقق اكتشافات مهمة في ميكانيكا الكم.

هناك أيضًا احتمال أن تُمنح الجائزة للإنجازات العملية، مثل عمل ستيوارت بي. باركين من بريطانيا في مجال المواد الإلكترونية الدورانية، والذي أثر بشكل كبير على قدرات تخزين البيانات.

يمكن أيضًا الاعتراف بالأبحاث في مجال الضوء، مع ذكر أسماء مثل جون بي. بندري من بريطانيا، المعروف بعمله على "عباءة الاختفاء"، والباحثين في مجال الخلايا الكهروضوئية والخصائص الموصلة للجرافين الملتوي.

ومن المقرر أن تتبع جائزة نوبل للفيزياء جائزة الكيمياء يوم الأربعاء، تليها جائزتي الأدب والسلام يومي الخميس والجمعة على التوالي. وتختتم جائزة الاقتصاد موسم نوبل 2023 يوم الاثنين.

مصادر:

– وكالة فرانس برس (بدون عنوان URL)

– عالم الفيزياء (بدون عنوان URL)