تكهنات حول المتنافسين المحتملين على جائزة نوبل في الفيزياء

ويعتقد الخبراء أن البحث في الضوء والمواد الجديدة والاستكشاف الكوني من المرشحين المحتملين لجائزة نوبل للفيزياء هذا العام. ومع ذلك، فإن التنبؤ بالفائز في مثل هذا المجال الواسع أمر صعب. وتعد جائزة نوبل في الفيزياء، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم، ثاني جائزة لهذا الموسم بعد أن ذهبت جائزة الطب إلى الباحثين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لإسهاماتهما في تكنولوجيا mRNA في لقاحات كوفيد-19.

إحدى الفائزات المحتملات المذكورة هي عالمة الفيزياء الذرية الفرنسية السويدية آن لويلير، التي درست نبضات الليزر القصيرة التي تسمح بمراقبة حركة الإلكترون السريعة داخل الجزيئات. حصلت لويلير على جائزة وولف المرموقة العام الماضي، مما يشير إلى أنها قد تحظى بفرصة الفوز بجائزة نوبل.

والمنافسة الأخرى هي الدنماركية أولغا بوتنر، المعروفة بعملها على النيوترينوات الكونية ومشاركتها في مرصد آيس كيوب في القارة القطبية الجنوبية. فازت أربع نساء فقط بجائزة نوبل للفيزياء منذ إنشائها عام 1901، ويعتقد بروستروم أن لولييه وبوتنر لديهما فرصة لزيادة هذا العدد.

في حين أن ثلاثًا من جوائز الفيزياء الست الأخيرة ركزت على الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، فمن غير المرجح أن يتم الاعتراف بالعمل المتعلق بتلسكوب جيمس ويب الفضائي هذا العام. ومع ذلك، يمكن النظر في ذلك في المستقبل.

يبدو من غير المرجح أن يحصل مجال ميكانيكا الكم على جائزة أخرى بعد وقت قصير من الاعتراف به في العام الماضي. ومع ذلك، يوجد العديد من العلماء المستحقين في هذا المجال، بما في ذلك العالم الإسباني إجناسيو سيراك، وديفيد دويتش من المملكة المتحدة، وبيتر شور من الولايات المتحدة، وهم مرشحون محتملون لمساهماتهم الكبيرة في الحوسبة الكمومية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن جائزة نوبل قد تركز على المزيد من الإنجازات العملية هذا العام. يُنظر إلى ستيوارت بي. باركين، من بريطانيا، وهو رائد في مجال المواد الإلكترونية السبينية، على أنه منافس محتمل لعمله على زيادة كثافة البيانات وقدرات التخزين في محركات أقراص الكمبيوتر.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لجائزة نوبل للفيزياء، الفيزيائية الأمريكية شارون جلوتزر لاستراتيجياتها للتحكم في عملية تجميع المواد الجديدة، وفيديريكو كاباسو لأبحاثه حول الضوئيات، والباحثين العاملين في الخلايا الكهروضوئية والخصائص الموصلة للجرافين الملتوي.

وسيتبع الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء جائزة الكيمياء يوم الأربعاء، وجائزتي الأدب والسلام المرتقبتين في وقت لاحق من الأسبوع.

التعاريف:

– mRNA: messenger RNA، وهو جزيء يحمل معلومات وراثية تحدد تسلسل الأحماض الأمينية للبروتينات.

– التشابك الكمي: ظاهرة يصبح فيها جسيمان أو أكثر مترابطين ويتشاركان في الخصائص والحالات.

– المواد السبينترونية: المواد التي تتحكم في دوران الإلكترونات لاستخدامها في الأجهزة الإلكترونية.

مصادر:

- وكالة الصحافة الفرنسية

– عالم الفيزياء