المتنافسون المحتملون على جائزة نوبل للفيزياء

تعد الأبحاث في مجال الضوء والمواد الجديدة والاستكشاف الكوني من بين مجالات التركيز المحتملة لجائزة نوبل للفيزياء، والتي من المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء. وفي حين أنه من الصعب التنبؤ بالفائز في مثل هذا المجال الواسع، فقد طرح الخبراء عدة أسماء كفائزين محتملين.

إحدى المتنافسات هي آن لويلير، عالمة الفيزياء الذرية الفرنسية السويدية، التي يمكن الاعتراف بها لعملها على نبضات الليزر القصيرة التي تسمح بمراقبة الحركات فائقة السرعة للإلكترونات داخل الجزيئات. حصل لويلير أيضًا على جائزة وولف المرموقة العام الماضي، والتي غالبًا ما تكون بمثابة مؤشر للفائزين بجائزة نوبل.

المرشحة المحتملة الأخرى هي أولغا بوتنر من الدنمارك، المشهورة بأبحاثها حول النيوترينوات الكونية، والتي يتم استخدامها في مرصد آيس كيوب في القارة القطبية الجنوبية. يركز عمل بوتنر على استكشاف الكون من خلال هذه الجسيمات دون الذرية.

في السنوات الأخيرة، اعترفت جائزة نوبل للفيزياء بالتقدم في مجالات علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. قد يستبعد هذا الاتجاه الفائزين المحتملين المرتبطين بتلسكوب جيمس ويب الفضائي هذا العام، ولكنه قد يشير إلى الاعتراف المستقبلي بمساهماتهم.

يقدم مجال ميكانيكا الكم أيضًا فائزين محتملين. على الرغم من حصولنا مؤخرًا على جائزة نوبل للبحث في التشابك الكمي، إلا أن عالم الفيزياء يشير إلى أنه لا يزال هناك علماء يستحقون ذلك في هذا المجال. ومن بين المرشحين البارزين إغناسيو سيراك من إسبانيا، وديفيد دويتش من المملكة المتحدة، وبيتر شور من الولايات المتحدة، وبيتر زولر من النمسا.

ويمكن للجنة نوبل أيضًا أن تحول تركيزها إلى المزيد من التطبيقات العملية للفيزياء. كان ستيوارت باركين، وهو عالم فيزياء بريطاني، رائداً في الأبحاث المتعلقة بالمواد الإلكترونية السبينية، التي عززت بشكل كبير قدرات التخزين لمحركات أقراص الكمبيوتر.

ومن بين المتنافسين الآخرين شارون غلوتزر من الولايات المتحدة لعملها في التحكم في عملية التجميع لهندسة مواد جديدة، وفيديريكو كاباسو، وهو فيزيائي أمريكي إيطالي معروف بمساهماته في الضوئيات واختراع الليزر الكمي المتتالي.

ومع استمرار موسم نوبل، سيتم الإعلان عن جائزة الكيمياء يوم الأربعاء، تليها جائزتي الأدب والسلام يومي الخميس والجمعة على التوالي. جائزة الاقتصاد، وهي جائزة نوبل الوحيدة التي لم تذكر في وصية ألفريد نوبل، ستختتم موسم جوائز نوبل يوم الاثنين.

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