البحث في الضوء والمواد الجديدة والاستكشاف الكوني المتنافسون المحتملون على جائزة نوبل للفيزياء

جائزة نوبل للفيزياء، المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء، لديها خبراء يتكهنون بشأن الفائزين المحتملين في هذا المجال. قد تكون إحدى المتنافسات هي عالمة الفيزياء الذرية الفرنسية السويدية آن لويلير لعملها على نبضات الليزر القصيرة التي تسمح بمراقبة حركة الإلكترون في الجزيئات. والمرشحة المحتملة الأخرى هي الدنماركية أولغا بوتنر، المعروفة باستكشافها للكون باستخدام النيوترينوات الكونية.

وقد حظي مجال ميكانيكا الكم أيضًا بالاهتمام، حيث تم النظر في شخصيات بارزة مثل الإسباني إجناسيو سيراك، والمملكة المتحدة ديفيد دويتش، والولايات المتحدة بيتر شور لمساهماتهم في الحوسبة الكمومية. ومن بين المتنافسين الآخرين في هذا المجال ياكير أهارونوف ومايكل بيري، الذين حققوا اكتشافات مهمة في ميكانيكا الكم.

التطبيقات العملية للفيزياء قيد التنفيذ أيضًا. تم تكريم ستيوارت بي. باركين من بريطانيا، وهو رائد في مجال المواد الإلكترونية الدورانية، لعمله المهم في زيادة كثافة البيانات وقدرات التخزين في محركات أقراص الكمبيوتر. وقد تم تسليط الضوء على شارون غلوتزر، وهي عالمة فيزياء أمريكية، لاستراتيجياتها في التحكم في عملية التجميع لهندسة مواد جديدة.

وقد لفت مجال أبحاث الضوء الانتباه أيضًا. ومن المحتمل أن يكون جون بي. بندري من بريطانيا، المعروف بعمله على "عباءة الاختفاء"، حيث يستخدم مواد لثني الضوء وجعل الأشياء غير مرئية. وتشمل مجالات الاهتمام الأخرى الخلايا الكهروضوئية، وتحويل الضوء إلى كهرباء، والخصائص الموصلة للجرافين الملتوي.

وستتبع جائزة نوبل للفيزياء جائزة الكيمياء في اليوم التالي، على أن يتم الإعلان عن جائزتي الأدب والسلام في وقت لاحق من الأسبوع.

المصدر: وكالة فرانس برس