تقنية تصوير جديدة تكشف عن خيوط الويب الكونية التي تربط المجرات

نجح علماء الفلك في التقاط التوهج بعيد المنال للشبكة الكونية، وهي أكبر بنية في الكون تربط المجرات عبر مسافات شاسعة. يوفر هذا الإنجاز رؤى قيمة حول تكوين وتطور المجرات، بالإضافة إلى اكتشاف المادة المظلمة، التي تشكل 80% من كتلة الكون.

سابقًا، في عام 2014، استخدم علماء الفلك الإشعاع الصادر من كوازار بعيد لتصوير الشبكة الكونية. وبعد ذلك، في عام 2019، تم استخدام المجرات الشابة المكونة للنجوم لإلقاء الضوء على هذه الشبكة المترابطة. والآن، تمكن علماء الفلك من تصوير الضوء المنبعث من الشبكة الكونية مباشرة في أعماق الفضاء، على بعد حوالي 10 إلى 12 مليار سنة ضوئية.

وأوضح كريستوفر مارتن، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أن هذا الاكتشاف الجديد يسمح لعلماء الفلك برؤية الهياكل الخيطية دون الحاجة إلى جسم لامع قريب. استخدم الفريق مصور Keck Cosmic Web Imager في مرصد Keck في هاواي لتعقب الانبعاثات من غاز الهيدروجين، الذي يشكل المكون الرئيسي للشبكة الكونية.

للتغلب على تحدي التلوث الضوئي، التقط الفريق صورًا لرقعتين متميزتين من السماء تحتويان على أجزاء مختلفة من الشبكة الكونية. ومن خلال طرح ضوء الخلفية من صورة واحدة والعكس، تمكن الباحثون من عزل الشبكة الخيطية للشبكة الكونية، كما تنبأت عمليات المحاكاة. توفر هذه التقنية المبتكرة لعلماء الفلك خريطة ثلاثية الأبعاد للشبكة الكونية.

لا توفر هذه الصور فهمًا أعمق لكيفية تشكل المجرات وتطورها فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على دور الشبكة الكونية في إمدادات الغاز اللازمة للنمو وتكوين النجوم. ويعتقد أن المجرات تتشكل عند تقاطعات هذه الخيوط.

ويمثل البحث المنشور في مجلة نيتشر علامة بارزة في استكشافنا للكون ويفتح آفاقا جديدة لدراسة الشبكة الكونية وتأثيرها على تكوين وتطور المجرات.

التعاريف:

1. الشبكة الكونية: شبكة واسعة من الخيوط التي تربط المجرات عبر الكون.

2. المادة المظلمة: شكل من أشكال المادة لا ينبعث منها الضوء ولا تتفاعل معه، وتشكل حوالي 80% من كتلة الكون.

المصادر: الطبيعة، مرصد WM كيك