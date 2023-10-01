مهمة المريخ: استكشاف الكوكب الأحمر

كان المريخ، المعروف أيضًا باسم الكوكب الأحمر، موضع اهتمام العلماء ووكالات الفضاء حول العالم. على مر السنين، تم إطلاق العديد من المهام لاستكشاف هذا الكوكب المثير للاهتمام. دعونا نلقي نظرة على بعض المهمات البارزة التي ألقت الضوء على أسرار المريخ.

أُطلق المريخ 3، وهو جزء من برنامج المريخ السوفيتي، في عام 1971. وقد نجحت المهمة في دراسة تضاريس المريخ، وتوفير معلومات قيمة حول تكوين التربة وتحليل الغلاف الجوي. كما قامت البعثة برصد الإشعاع الشمسي الذي يستقبله المريخ.

حققت مركبة ناسا فايكنغ 2، التي تم إطلاقها في عام 1975، اكتشافًا رائدًا من خلال إثبات وجود الماء على المريخ. وكشفت المركبة Viking 2 Orbiter عن وديان أنهار ضخمة وأدلة على حدوث فيضانات نحتت أودية عميقة على الكوكب.

تم تصميم Pioneer Venus Multiprobe، الذي تم إطلاقه في عام 1978، لاستكشاف كوكب الزهرة. اكتشف العلماء خلال هذه المهمة أن تكوين السحب على كوكب الزهرة أعلى بكثير منه في الغلاف الجوي للأرض. تشير هذه النتيجة إلى أن نشأة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة يختلف اختلافًا جوهريًا عن الغلاف الجوي للأرض.

في عام 1976، أصبحت مركبة ناسا فايكنغ 1 أول مركبة هبوط ناجحة على المريخ. وتضمنت المهمة تجربة بيولوجية تهدف إلى البحث عن أدلة على وجود حياة على الكوكب. ورغم أن النتائج لم تكن حاسمة، إلا أنها اقترحت إمكانية وجود حياة على المريخ.

تم إطلاق Vega 2، وهو جزء من برنامج Vega التابع للاتحاد السوفييتي، في عام 1984 لاستكشاف مذنب هالي والزهرة. هدفت المهمة إلى قياس العوامل الفيزيائية المختلفة لنواة المذنب، بما في ذلك الأبعاد والشكل ودرجة الحرارة وخصائص السطح.

وقد ساهمت هذه المهمات بشكل كبير في فهمنا للمريخ والزهرة، حيث كشفت عن تفاصيل رائعة حول جيولوجيا الكواكب وغلافها الجوي وإمكانات الحياة عليها. ويستمر استكشاف هذه الكواكب البعيدة في إلهام وتغذية فضول العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.

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