اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا، مما يشير إلى إمكانية الحياة

يشير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا إلى أن القمر قد يكون لديه ظروف مناسبة للحياة. يقدم هذا الاكتشاف دليلاً على التبادلات بين السطح الجليدي لأوروبا والمحيط الموجود تحت سطحه، مما يسلط الضوء على إمكانات القمر لمهمات استكشاف الفضاء المستقبلية.

أوروبا هو عالم آسر يضم محيطًا مالحًا تحت سطح الأرض من المياه السائلة التي من المحتمل أن تحتوي على ضعف كمية المياه التي تحتويها جميع محيطات الأرض مجتمعة. ومع ذلك، لم يكن العلماء متأكدين مما إذا كان محيط القمر يحتوي على المواد الكيميائية الضرورية للحياة، وخاصة الكربون. باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أكد علماء الفلك وجود الكربون على سطح يوروبا، ومن المحتمل أن يكون مصدره المحيط الموجود تحت السطح. يشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية وجود بيئة صالحة للسكن داخل محيط أوروبا.

تمت ملاحظة اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا في المقام الأول في منطقة تسمى تارا ريجيو، والمعروفة باسم "تضاريس الفوضى" بسبب سطحها الصغير جيولوجيًا والمضطرب. تشير هذه النتيجة إلى أنه كان هناك تبادل للمواد بين المحيط الموجود تحت سطح أوروبا والجليد السطحي.

يعد الكربون عنصرًا أساسيًا للحياة البيولوجية على الأرض، ويثير وجوده في أوروبا تساؤلات حول إمكانية السكن في محيط أوروبا. هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات والاستكشافات لتحديد ما إذا كان أوروبا يمكن أن يدعم الحياة كما نعرفها.

تخطط ناسا لإطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر في أكتوبر 2024، والتي ستجري العديد من الرحلات الجوية القريبة من أوروبا لجمع المزيد من البيانات واستكشاف إمكانات القمر لاستضافة الحياة.

باختصار، يشير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا إلى أن القمر قد يكون لديه بيئة مناسبة للحياة. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية إجراء المزيد من الاستكشاف والتحقيق لتحديد إمكانية السكن في المحيط الموجود تحت سطح أوروبا.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

- المركبة الفضائية يوروبا كليبر

– مصادر المقال: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وكالة الفضاء الكندية، جيرونيمو فيلانويفا (NASA-GSFC)، سامانثا ك ترومبو (جامعة كورنيل)، أليسا باغان (STScI)