رؤى جديدة حول أصول الحياة في المجرة

سلطت دراسة رائدة الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المذنبات والكويكبات في نشر اللبنات الأساسية للحياة عبر المجرة. في حين أنه كان من المفترض منذ فترة طويلة أن مياه الأرض نشأت من تأثيرات متعددة على مدى ملايين السنين، فإن هذا البحث يتعمق أكثر في آليات هذه الظاهرة وآثارها على تطور الحياة على الكواكب الأخرى.

وعلى عكس الدراسات السابقة التي ركزت فقط على الأرض، فإن هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة تستكشف التفاعلات بين المذنبات والكويكبات والكواكب بشكل عام. تعرض هذه الورقة، المنشورة في وقائع الجمعية الملكية الموقرة، تقنيات النمذجة الرياضية لتوضيح كيف يمكن للمذنبات أن تساهم في أصول الحياة.

ويؤكد الباحثون أن المذنبات نفسها ليست المصدر الأصلي للحياة. ومع ذلك، يقترحون أنه لكي تتمكن الجزيئات الأساسية للحياة من النجاة من الاصطدام، يجب أن يتحرك المذنب بوتيرة بطيئة نسبيًا. إذا كان المذنب أو الكويكب يتحرك بسرعة كبيرة، فإن الحرارة الشديدة المتولدة عند الاصطدام قد تتسبب في تفكك هذه الجزيئات. ووفقا للدراسة، فإن الحد الأقصى للسرعة للبقاء على قيد الحياة هو حوالي 15 كيلومترا في الثانية.

أحد المفاهيم الرائعة المقدمة في البحث هو فكرة المذنبات "المرتدة". ويشير العلماء إلى أن المذنبات لا يمكنها أن تتباطأ بشكل كافٍ وتحافظ على الجزيئات الضرورية إلا إذا "ارتدت" من كوكب إلى آخر، لتفقد زخمها تدريجياً حتى تصطدم في النهاية بكوكب. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو ممكن فقط في الأنظمة النجمية التي تحتوي على كواكب متعددة تقع على مقربة من بعضها البعض.

ويشرح ريتشارد أنسلو، المؤلف الأول للدراسة من معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج، أهمية هذا البحث بالنسبة لعلماء الفلك الذين يبحثون عن كواكب "الأرض 2.0" الصالحة للسكن. تشير النتائج إلى أن صيادي الكواكب الخارجية يجب أن يركزوا انتباههم على الأنظمة النجمية ذات الكواكب ذات الكتلة المنخفضة التي تدور بالقرب من بعضها البعض. ومن خلال دراسة هذه الأنظمة، قد نكتشف المزيد من الأفكار حول إمكانية وجود حياة خارج الأرض.

وكما يخلص أنسلو إلى أنه "إنه وقت مثير، أن نكون قادرين على الجمع بين التقدم في علم الفلك والكيمياء لدراسة بعض الأسئلة الأساسية على الإطلاق". ومن خلال هذا البحث، نقترب أكثر من فهم أصول الحياة في الكون وإمكانية وجود عوالم صالحة للحياة في أماكن أخرى من المجرة.

أسئلة وأجوبة

س: هل المذنبات مصدر الحياة؟

ج: لا، المذنبات ليست أصل الحياة، لكنها تستطيع توصيل الجزيئات الضرورية للحياة إلى الكوكب.

س: ما مدى السرعة التي يمكن أن يسافر بها المذنب أو الكويكب مع الاستمرار في توصيل الجزيئات الأساسية للحياة؟

ج: بحسب الدراسة فإن الحد الأقصى يبلغ حوالي 15 كيلومتراً في الثانية. وأي زيادة أسرع، سيؤدي الاصطدام إلى توليد الكثير من الحرارة، مما يؤدي إلى تفكك الجزيئات.

س: كيف تتباطأ المذنبات بدرجة كافية للحفاظ على الجزيئات؟

ج: يقترح الباحثون أن المذنبات يمكن أن تتباطأ من خلال "الارتداد" من كوكب إلى آخر، وتفقد زخمها تدريجياً حتى تصطدم بالكوكب.

س: ما هي أنواع الأنظمة النجمية التي يجب على الباحثين التركيز عليها عند البحث عن الكواكب الصالحة للسكن؟

ج: تقترح الدراسة أنه يجب على الباحثين إعطاء الأولوية للأنظمة النجمية التي تحتوي على كواكب منخفضة الكتلة في مدار قريب من الكواكب الأخرى في النظام.