اكتشاف جديد: الكشف عن أصل زجاج الصحراء الليبية

كشف العلماء أخيراً عن اللغز الكامن وراء أصل زجاج الصحراء الليبية، وهو معدن فريد وقيم موجود في صحراء بحر الرمال الأعظم. واستخدمت دراسة حديثة، أجريت بالتعاون مع باحثين من ألمانيا ومصر والمغرب، تكنولوجيا مجهرية متقدمة لتسليط الضوء على هذه المادة الغامضة.

على مدى عقود، ناقش الخبراء أصل زجاج الصحراء الليبية، واقترحوا نظريات تتراوح بين النشاط البركاني على القمر إلى ضربات البرق على الأرض. ومع ذلك، فإن الدراسة الأخيرة توفر كشفا رائدا. ويُعتقد الآن أن الزجاج قد نشأ نتيجة اصطدام نيزك بسطح كوكبنا.

استخدم فريق البحث مجهرًا إلكترونيًا متطورًا (TEM) لفحص عينات من الزجاج. ومن خلال هذه التقنية، تمكنوا من ملاحظة جزيئات معدنية صغيرة داخل الزجاج، وتحديدًا أنواع مختلفة من أكسيد الزركونيوم (ZrO₂). ويشيع استخدام أحد هذه المعادن، وهو الزركونيا المكعبة، كبديل للماس في المجوهرات. ومن المعادن النادرة الأخرى التي لوحظت هو ortho-II أو OII، والذي يتطلب ضغطًا عاليًا للغاية لتكوينه.

وتشير هذه النتائج إلى أن الزجاج تشكل تحت ظروف ارتفاع درجة الحرارة والضغط، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اصطدام نيزك أو انفجار قنبلة ذرية في القشرة الأرضية. علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن عمر الزجاج يبلغ حوالي 29 مليون سنة.

في حين أن اكتشاف أصل الزجاج يمثل معلما هاما، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال قائمة. لا يزال الموقع الدقيق وحجم الحفرة الناتجة عن الاصطدام، والمعروفة باسم الحفرة الأبوية، مجهولين. الحفر النيزكية الموجودة في المنطقة المجاورة بعيدة جدًا وصغيرة جدًا بحيث لا تمثل الكميات الهائلة من زجاج الصحراء الليبية المتمركزة في منطقة واحدة.

ويخطط الباحثون الآن لاستخدام دراسات الاستشعار عن بعد والتقنيات الجيوفيزيائية لتحديد موقع الحفرة الأبوية الغامضة والتحقيق فيها. هدفهم النهائي هو كشف الألغاز المتبقية المحيطة بهذه المادة الآسرة الموجودة في قلب صحراء بحر الرمال العظيم.