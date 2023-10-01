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برنامج LHASA 2.0 التابع لناسا يفوز بجائزة أفضل برنامج لتحليل الانهيارات الأرضية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 1، 2023
برنامج LHASA 2.0 التابع لناسا يفوز بجائزة أفضل برنامج لتحليل الانهيارات الأرضية

حصل قسم علوم الأرض التابع لناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند على جائزة برنامج العام (SOY) لتطويره الإصدار 2.0 من تقييم مخاطر الانهيارات الأرضية للتوعية بالموقف (LHASA). LHASA هي أداة برمجية تعتمد على البيانات مصممة لتوفير الوعي الظرفي لأحداث الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في جميع أنحاء العالم.

تعد جائزة SOY أعلى تكريم من وكالة ناسا للتميز في البرمجيات، ويتم تقديمها سنويًا للبرامج التي تعمل على تحسين أداء مهمة الوكالة بشكل كبير. هذه هي المرة الثانية فقط خلال الـ 17 عامًا الماضية التي يفوز فيها فريق من جودارد بالجائزة.

يدمج LHASA بيانات الانهيارات الأرضية من جميع أنحاء العالم في إطار التعلم الآلي، مما يسمح له بتقدير الاحتمال النسبي لحدوث الانهيارات الأرضية. توفر الأداة تقديرات للمخاطر على نطاق عالمي، مما يتيح تحسين الوعي وتسهيل التخطيط والاستجابة للكوارث. ويمكن استخدامه من قبل الوكالات الحكومية ومنظمات الإغاثة والمستجيبين للطوارئ وشركات التأمين.

وأعربت داليا كيرشباوم، مديرة قسم علوم الأرض، عن سعادتها بالاعتراف بإنجازات LHASA العلمية والتكنولوجية. وتأمل أن تستخدم المجتمعات الإقليمية هذا النموذج لفهم مخاطر الانهيارات الأرضية في مناطقها بشكل أفضل.

LHASA متاح كبرنامج مجاني ومفتوح المصدر على موقع Landslides @ NASA. يمكن للمستخدمين الوصول إلى البرنامج، والإبلاغ عن الانهيارات الأرضية، وعرض بيانات المصدر ذات الصلة والحصول عليها، ومعرفة المزيد عن جهود نمذجة الانهيارات الأرضية التي تبذلها وكالة ناسا. وتهدف الأداة إلى مساعدة مختلف أصحاب المصلحة في الاستعداد لمواجهة الكوارث والاستجابة لها.

مصادر:
– NASA.gov (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-software-of-the-year-award-winner-provides-landslide-insights)
– الانهيارات الأرضية @ ناسا (https://landslides.nasa.gov/)

By روبرت أندرو

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