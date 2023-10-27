الأوراق: مصادر مدهشة للجذور الحرة الثابتة (PFRs)

سلطت الأبحاث الحديثة التي أجريت في كلية أرنولد للصحة العامة الضوء على مصدر مدهش للجذور الحرة المستمرة (PFRs): الأوراق. تهدف الدراسة التي أجراها البروفيسور المشارك في علوم الصحة البيئية إريك فيجيرانو، إلى فهم الوجود والآثار الصحية المحتملة للجذور الحرة الحيوية المستمرة (BPFRs) الموجودة في فضلات الأوراق.

في حين أن الدراسات السابقة قد استكشفت على نطاق واسع المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بـ PFRs الناتجة عن الاحتراق والعمليات الحرارية، فقد تم إيلاء القليل من الاهتمام للمواد التي تحدث بشكل طبيعي مثل الأوراق. شرع فيجيرانو وفريقه في التحقيق فيما إذا كانت BPFRs يمكن أن تتشكل وتستقر في الأوراق، ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Environmental Science & Technology Letters.

وكشف البحث أن كلا من النباتات الصنوبرية وعريضة الأوراق تحتوي على مستويات كبيرة من الجذور الحرة المستمرة. يشير هذا إلى أن الكميات الهائلة من فضلات الأوراق في بيئتنا هي مصدر غير محسوب لـ BPFRs. إذا كانت هذه BPFRs سامة، فإن استنشاق أو ابتلاع فضلات الأوراق يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية.

يمكن أن تبقى BPFRs، مثل الجذور الحرة المستمرة الأخرى، في البيئة لفترات طويلة، ومن المحتمل أن تنتقل لمسافات طويلة وتضر بصحة الإنسان والبيئة. وبما أن 82% من الكتلة الحيوية للأرض تتكون من نباتات، فإن وجود BPFRs في فضلات الأوراق له آثار كبيرة.

وكما يوضح فيجيرانو، عندما تحتوي الأوراق على BPFRs، فإنها لا تشكل تهديدًا صحيًا. ومع ذلك، مع تفكك فضلات الأوراق، يمكن إطلاق BPFRs وتشتيتها، مما يخلق مخاطر محتملة. ووجدت الدراسة أيضًا أن مستويات BPFR زادت خلال الدورات الرطبة والجافة، مما يشير إلى استمرارها حتى أثناء الظروف البيئية المتغيرة.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية النظر في جميع المصادر المحتملة للجذور الحرة المستمرة عند تقييم المخاطر البيئية والصحية. ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في فضلات الأوراق والآثار الصحية المحتملة المرتبطة بتحللها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الجذور الحرة المستمرة (PFRs)؟

ج: الجذور الحرة الثابتة هي فئة من الملوثات التي يمكن أن تبقى في البيئة لفترات طويلة ولها آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة.

س: ما هي الجذور الحرة الثابتة الحيوية (BPFRs)؟

ج: تشير الجذور الحرة الحيوية الدائمة إلى تلك التي تحدث بشكل طبيعي، مثل تلك الموجودة في فضلات الأوراق.

س: كيف تشكل BPFRs الموجودة في فضلات الأوراق خطرا محتملا على الصحة؟

ج: عندما تتحلل فضلات الأوراق، يمكن إطلاق BPFRs وتشتيتها، مما قد يسبب آثارًا صحية سلبية في حالة استنشاقها أو ابتلاعها.

س: ما هي أهم النتائج التي توصل إليها البحث؟

ج: وجدت الدراسة مستويات كبيرة من الجذور الحرة الثابتة في كل من النباتات الصنوبرية وعريضة الأوراق. كما أثبت أيضًا أن BPFRs يمكن أن تستمر وتزداد مستوياتها خلال الدورات الرطبة والجافة.