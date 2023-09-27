طور باحثون من جامعة وندسور مادة جديدة يمكن أن تحد بشكل فعال من انتشار مسببات الأمراض الضارة وتحل محل طرق التنظيف التقليدية على الأسطح عالية اللمس، مثل مقابض الأبواب والدرابزين. توفر هذه المادة، التي تجمع بين السوائل الأيونية وجزيئات النحاس النانوية، حماية طويلة الأمد خالية من الجراثيم مقارنة بعوامل التنظيف المعتمدة على التبييض.

وباستخدام مصدر الضوء الكندي (CLS) في جامعة ساسكاتشوان، أجرى الفريق تجارب لتقييم فعالية المادة. تمتلك جزيئات النحاس النانوية الموجودة في المادة المركبة خصائص طبيعية مبيدة للجراثيم، مما يسمح لها بإضعاف وتحطيم جدران خلايا مسببات الأمراض، مما يؤدي إلى القضاء على البكتيريا.

واحدة من المزايا الرئيسية لهذا الطلاء المضاد للميكروبات هو طول عمره. على عكس تقنيات التعقيم التقليدية التي تتطلب استخدامًا متكررًا، توفر هذه المادة حماية دائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة سهلة التطبيق على الأسطح المختلفة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المستشفيات والدفيئات الزراعية ومرافق إنتاج الأغذية الزراعية والمختبرات العلمية.

ويقر الباحثون بأن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. إنهم يهدفون إلى تحديد طول عمر فعالية الطلاء واستكشاف التأثيرات المضادة للميكروبات للجسيمات النانوية الأخرى، مثل الزنك والحديد. ويجب أيضًا تقييم سمية المادة للتأكد من سلامتها عند الاتصال البشري.

نُشرت نتائج الفريق في مجلة RSC Sustainability تحت عنوان "Lethal سلاح IL (Ionic Liquid)." وقد حصلوا أيضًا على براءة اختراع مؤقتة، مما يمهد الطريق لتسويق مادة الطلاء الميكروبية هذه في المستقبل.

لقد كان توفر تقنية CLS فعالاً في تطوير هذا الطلاء المضاد للميكروبات. وقد مكّن الضوء عالي الكثافة الصادر عن CLS الباحثين من مراقبة سلوك جسيمات النحاس النانوية وتأثيرها السام على البكتيريا مع مرور الوقت.

يتمتع هذا الطلاء الرائد المضاد للميكروبات بالقدرة على إحداث ثورة في طرق التنظيف الحالية، مما يوفر حلاً أكثر كفاءة وطويل الأمد لمكافحة مسببات الأمراض الضارة مع تقليل الحاجة إلى التطبيق المتكرر للمطهرات.

المصدر: استدامة RSC (2010). دوى: 10.1039/D3SU00203A

المصدر: مصدر الضوء الكندي

تنويه:

سلاح فتاك: طلاء جديد مضاد للميكروبات يمكن أن يحدث ثورة في طرق التنظيف (2023، 27 سبتمبر). تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2023 من https://phys.org/news/2023-09-lethal-weapon-antibiotic-coating-revolutionize.html