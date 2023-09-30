"نظام ملاحة بصري مستقل لمسبارات الفضاء السحيق تم تطويره من قبل مهندسين إيطاليين"

طور المهندسون الإيطاليون من Politecnico di Milano نظام ملاحة مستقل قائم على الرؤية يمكن أن يحدث ثورة في تتبع المركبات الفضائية في الفضاء السحيق. لن تكون الطريقة الحالية لتتبع المسابر يدويًا من خلال تحليل البيانات قابلة للتطوير مع بدء المزيد من المركبات الفضائية في رحلات بين الكواكب. والتقنية الجديدة مستوحاة من السيارات ذاتية القيادة، حيث تستخدم الأنظمة البصرية والكاميرات شديدة الحساسية لالتقاط صور لمصادر الضوء، وتحديدا الكواكب، في النظام الشمسي. ومن خلال الجمع بين موضع هذه الكواكب في إطار مرئي وبيانات التوقيت الدقيقة من المسبار، يمكن للخوارزمية تحديد موقع المسبار في الفضاء بدقة.

على عكس الخوارزميات الأكثر تعقيدًا التي تعتمد على النجوم النابضة أو إشارات الراديو من المحطات الأرضية، يتطلب هذا النظام البصري حدًا أدنى من قوة الحوسبة ويمكن تشغيله تلقائيًا على متن المركبة، حتى على المركبات الفضائية الصغيرة مثل الأقمار الصناعية المكعبة. ومع ذلك، تواجه الخوارزمية العديد من التحديات، بما في ذلك تحديد الكواكب في الصور الملتقطة وحساب المسارات والسرعات باستخدام خوارزميات الميكانيكا المدارية. ويجب أيضًا إجراء تعديلات على المسار لضمان بقاء المسبار على المسار الصحيح.

وتحقق المهندسون من صحة الخوارزمية الخاصة بهم من خلال محاكاة رحلة من الأرض إلى المريخ، حيث قام المسبار النموذجي بحساب موقعه بدقة ضمن نطاق 2000 كيلومتر وسرعته ضمن 0.5 كيلومتر/ثانية في نهاية الرحلة. لا يزال تنفيذ الخوارزمية في الأجهزة الموجودة على مسبار حقيقي للفضاء السحيق غير مؤكد، ولكنه جزء من برنامج تمويل مجلس الأبحاث الأوروبي المستمر.

يمكن لهذا التطور الرائد في الملاحة البصرية المستقلة أن يمهد الطريق لتتبع أكثر كفاءة وقابلية للتطوير للمركبات الفضائية في استكشاف الفضاء السحيق.

مصادر:

- أندريس وآخرون - خوارزمية قائمة على الرؤية المستقلة للملاحة بين الكواكب

- يوتا - قريباً ستتمكن كل مركبة فضائية من التنقل في النظام الشمسي بشكل مستقل باستخدام النجوم النابضة

- UT - يمكن القيام بالملاحة على القمر بمجرد النظر إلى المعالم القريبة

- يوتا - أصبحت الروبوتات الموجودة في المدار أكثر شعبية. لا يزال هناك العديد من التحديات التقنية المقبلة.