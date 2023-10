دور بريان ماي في مهمة OSIRIS-REx

By

لعب عازف الجيتار الأسطوري في كوين، براين ماي، دورًا حاسمًا في مهمة OSIRIS-REx، التي نجحت في إعادة عينة من الكويكب بينو. بالتعاون مع كلوديا مانزوني، أنشأت ماي صورًا مجسمة من بيانات المهمة، مما ساعد في تحديد موقع هبوط آمن لجمع العينات. على الرغم من كونها معروفة في المقام الأول كموسيقية موهوبة، إلا أن ماي حاصلة على درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وهي عالمة بارعة.

وشارك عازف الجيتار البالغ من العمر 76 عامًا ومانزوني في تأليف كتاب بعنوان "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid"، والذي يتعمق في تفاصيل مهمة OSIRIS-REx. ومع ذلك، نظرًا لالتزامها بجولة في الولايات المتحدة، لم تتمكن ماي من الحضور عندما استعادت وكالة ناسا العينة. ومع ذلك، فقد أرسل رسالة تهنئة للفريق عبر تلفزيون ناسا.

وأعرب ماي في الفيديو عن سعادته بهذه العينة، مشيرًا إلى أنها تحمل القدرة على كشف أسرار هائلة عن أصول الكون وكوكبنا والحياة نفسها. كانت مهمة OSIRIS-REx هي المرة الأولى التي تجمع فيها الولايات المتحدة عينة من كويكب. ستوفر عينات الغبار والصخور التي تم الحصول عليها في عام 2020 للعلماء رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين الشمس والكواكب قبل 4.5 مليار سنة، وفقا لوكالة ناسا.

التقطت المركبة الفضائية صورها الأولية لبينو في أغسطس 2018، وقدمت صورًا محببة من مسافة حوالي 1.4 مليون ميل. بعد ذلك، في ديسمبر 2018، قامت OSIRIS-REx برسم خريطة الكويكب بدقة بينما قام ماي ومانزوني وفريق المهمة بالبحث عن موقع آمن لجمع العينة. وحددوا في النهاية حفرة يطلق عليها اسم "العندليب"، وتقع في المنطقة الشمالية للكويكب، ويبلغ عرضها 460 قدمًا.

وشدد مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، على أهمية دراسة الكويكب بينو، مؤكدا أنها تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد فهم أصول الحياة. إن طبيعة بينو باعتباره كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا تعني أن الأفكار المكتسبة من تحليل العينة ستعزز فهمنا للكويكبات المماثلة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض.

حاليًا، تخضع العينة المأخوذة من الكويكب بينو لعملية المعالجة الأولية، والتي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب وفرة المواد التي تم جمعها. تصف ناسا العملية بأنها "بداية منهجية" حيث تقوم بتفكيك رأس TAGSAM (آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب) بعناية.

بعد الانتهاء من تحليل العينة، ستشرع المركبة الفضائية OSIRIS-REx في مهمة جديدة تسمى OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer)، لاستكشاف الكويكب أبوفيس، الذي من المتوقع أن يمر على بعد 20,000 ألف ميل من الأرض في عام 2029. لنرى ما إذا كان ماي ومانزوني سيشاركان في مهمة OSIRIS-APEX.

في غضون ذلك، يمكن شراء كتاب ماي ومانزوني، "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid"، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة London Stereoscope Company Ltd للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل حول المهمة.

