الموقف الإيجابي المرتبط بنجاح التعلم، يجد دراسة وصفية

دراسة وصفية أجراها معهد دبي المالي العالمي | وجد معهد لايبنيز للأبحاث والمعلومات في التعليم ومؤسسات أخرى أن الطلاب الذين لديهم موقف إيجابي تجاه قدراتهم والمواد التي يدرسونها هم أكثر عرضة لتحقيق أهدافهم التعليمية. وعلى العكس من ذلك، فإن الطلاب الذين يفتقرون إلى الثقة في قدراتهم قد يواجهون صعوبة في تحقيق أهدافهم. وحللت الدراسة بيانات من خمس دراسات طولية مكثفة شملت استطلاعات يومية لطلاب الجامعة.

أكدت النتائج مبدأً أساسيًا في أبحاث التحفيز: وهو أن الثقة في قدرات الفرد، والاهتمام بالموضوع، والنجاح هي أمور مترابطة. وحدد الباحثون أيضًا حلقة حميدة، حيث يكون الطلاب الذين يحققون أهدافهم التعليمية في يوم ما أكثر تحفيزًا لمواصلة التعلم في اليوم التالي. ومن ناحية أخرى، لوحظت حلقة مفرغة عندما لم يتم تحقيق أهداف التعلم، مما أدى إلى انخفاض الدافع والميل إلى المماطلة.

ومن المثير للاهتمام أن الفشل في تحقيق الأهداف لم يؤدي دائمًا إلى دوامة سلبية. بعض الطلاب لم يثبطهم الفشل، وبدلاً من ذلك أصبحوا أكثر تصميماً على النجاح. ووجدت الدراسة أيضًا أن الطلاب الذين كانوا مهتمين بموضوعهم كانوا أكثر عرضة لتحقيق أهدافهم.

وخلافا للتوقعات، فإن مقدار الوقت الذي يقضيه الطلاب في الدراسة لم يرتبط بتحقيق أهداف التعلم. ويشير الباحثون إلى أن إدراك صعوبة المهمة قد يلعب دورًا في مقدار الوقت الذي يقضيه في الدراسة.

وبينما ركزت الدراسات على طلاب الجامعات، يعتقد الباحثون أن النتائج تنطبق على الأرجح على الفئات العمرية الأخرى، مثل أطفال المدارس. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا.

بشكل عام، تسلط الدراسة الوصفية الضوء على الدور المهم الذي يلعبه الدافع والموقف الإيجابي والاهتمام بالموضوع في نجاح التعلم. ومن خلال تعزيز هذه الصفات، يمكن للمعلمين دعم الطلاب بشكل فعال في تحقيق أهدافهم.

المصدر: معهد Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (لم يتم توفير عنوان URL)