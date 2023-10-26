رواد فضاء روسكوزموس يكملون عملية سير في الفضاء بنجاح على الرغم من التحديات

أكمل رائدا فضاء روسكوزموس، أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، بنجاح عملية سير في الفضاء في 25 أكتوبر، على الرغم من مواجهتهما تسربًا في سائل التبريد ومشكلات جزئية في نشر الشراع الشمسي. تضمنت المهمة التي استغرقت 7 ساعات و41 دقيقة مهام مهمة مثل فحص مشعاع وحدة Nauka وإطلاق قمر صناعي نانوي.

أثناء السير في الفضاء، قام كونونينكو وتشوب بفحص والتقطوا صورًا لمبرد احتياطي خارجي على وحدة Nauka. قاموا بعزل المبرد عن نظام التبريد، ولكن أثناء الفحص، تم إطلاق فقاعة من سائل التبريد في موقع التسرب. كان على رواد الفضاء المتفانين مسح بدلاتهم قبل مواصلة المهمة.

وبالإضافة إلى فحص المبرد، أطلق رواد الفضاء قمرًا صناعيًا نانويًا لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي. ومع ذلك، فشل الشراع الشمسي للقمر النانوي في الانتشار بشكل كامل. قام رواد الفضاء أيضًا بتثبيت نظام اتصالات رادار اصطناعي، على الرغم من عدم إمكانية نشر إحدى لوحات نظام الرادار بالكامل أثناء السير في الفضاء.

بعد السير في الفضاء، اتبع كونونينكو وتشوب إجراءات ما بعد السير في الفضاء، حيث قاما بفحص بدلاتهما وأدواتهما بحثًا عن أي علامات على وجود سائل تبريد ومسحهما عند الضرورة. يهدف هذا الاحتياط إلى تقليل إدخال الملوثات إلى بيئة المحطة الفضائية. وسيخضع الجو داخل المحطة لعملية ترشيح إضافية لإزالة أي آثار متبقية للملوثات.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها أثناء السير في الفضاء، إلا أن المهمة اعتبرت ناجحة. وقد أظهر أوليغ كونونينكو، الذي شارك في ست جولات سير في الفضاء، خبرته، بينما أكمل نيكولاي تشوب أول سير في الفضاء على الإطلاق. تمثل هذه المهمة عملية السير في الفضاء رقم 268 المخصصة لتجميع المحطة الفضائية وصيانتها وتحديثها.

وسيشارك في عملية السير في الفضاء القادمة المقرر إجراؤها يوم الاثنين 30 أكتوبر رائدي فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي. سيقومون بإجراء عملية سير في الفضاء لإزالة صندوق إلكترونيات معيب من دعامة هوائي الاتصالات واستبدال واحدة من اثنتي عشرة مجموعة من مجموعات محامل التدوير الموجودة على دعامة المنفذ Solar Alpha Rotary Joint.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما هي المهام الأساسية التي تم إنجازها أثناء سير روسكوزموس في الفضاء؟

أثناء السير في الفضاء، قام رواد فضاء روسكوزموس بفحص مشعاع وحدة ناوكا، وأطلقوا قمرًا صناعيًا نانويًا لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي، وقاموا بتركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي.

2. هل انتشر الشراع الشمسي للقمر النانوي بالكامل أثناء السير في الفضاء؟

لا، فشل الشراع الشمسي للقمر النانوي في الانتشار بشكل كامل بقدر ما تستطيع الكاميرات تتبع مغادرته المحطة.

3. كيف يضمن رواد الفضاء بقاء بيئة المحطة الفضائية نظيفة؟

بعد السير في الفضاء، اتبع رواد الفضاء إجراءات ما بعد السير في الفضاء، حيث قاموا بفحص بدلاتهم وأدواتهم بحثًا عن أي بقايا سائل تبريد ومسحها عند الضرورة. سيتم أيضًا استخدام عملية ترشيح إضافية داخل المحطة الفضائية لإزالة أي آثار متبقية للملوثات.

4. ما هو الغرض من السير في الفضاء القادم الذي يشارك فيه رواد فضاء ناسا؟

ستتضمن عملية السير في الفضاء القادمة إزالة صندوق إلكترونيات معيب من دعامة هوائي الاتصالات واستبدال واحدة من اثنتي عشرة مجموعة من مجموعات المحامل الدوارة الموجودة على دعامة الميناء Solar Alpha Rotary Joint.