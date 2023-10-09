تسرب سائل من محطة الفضاء الروسية آمن للطاقم

تسرب سائل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS)، ولكن ورد أن الطاقم آمن، وفقًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. التسرب الذي حدث في وحدة ناوكا من الجزء الروسي، نشأ من دائرة المبرد الاحتياطية الخارجية التي تم إحضارها إلى المحطة في عام 2012. وأكدت روسكوزموس أنه لا يوجد أي خطر على المختبر المداري.

وفي الشهر الماضي، عاد رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي إلى الأرض بعد قضاء عام في محطة الفضاء الدولية. كان من المفترض في البداية أن تكون مهمة مدتها ستة أشهر، ولكن تم تمديد إقامتهم بسبب ظروف غير متوقعة. وكان الطاقم قد سافر إلى المحطة الفضائية باستخدام مركبة الفضاء الروسية سويوز. ومع ذلك، خلال مهمتهم، حدث تسرب داخل مركبة سويوز، على الأرجح بسبب اصطدام نيزك صغير. وعلى إثر ذلك أطلقت موسكو صاروخا آخر دون طاقم لإكمال المهمة.

وعلى الرغم من التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، أمضى رواد الفضاء الأمريكيون والروس عامًا على متن محطة الفضاء الدولية، مما عزز مكانًا نادرًا للتعاون بين البلدين.

أثار حادث تسرب سائل التبريد الأخير من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية مخاوف بشأن صيانة ومتانة المحطة القديمة. إلا أن روسكوزموس أكدت أن الوضع تحت السيطرة، مؤكدة أن التسرب حدث في دائرة المبرد الخارجية وليس في الأنظمة الرئيسية للمحطة الفضائية. ويتم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة المشكلة وضمان استمرار التشغيل الآمن لمحطة الفضاء الدولية.

وفي الختام، رغم حدوث تسرب سائل في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، إلا أنه لا يوجد خطر فوري على الطاقم. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بالتحديات المرتبطة بالمهمات الفضائية طويلة الأمد وأهمية الصيانة والمراقبة المنتظمة.

مصادر:

– روسكوزموس [أدخل تفاصيل المصدر بدون عنوان URL]

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