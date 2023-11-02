لمحة عن المستقبل: استكشاف برنامج عودة عينات المريخ

كشفت الدكتورة ميناكشي وادوا، العالمة الشهيرة ومديرة كلية استكشاف الأرض والفضاء في جامعة ولاية أريزونا، عن تفاصيل رائعة حول برنامج عودة عينات المريخ خلال العرض التقديمي الذي قدمته في قاعة ويتاكر في 26 أكتوبر. وباعتبارها العالمة الرائدة في هذا البرنامج الطموح البرنامج، سلط الدكتور وادوا الضوء على الدوافع وراء هذه المبادرة الرائدة، مما يوفر نظرة ثاقبة للجدول الزمني المحتمل لاسترجاع العينات من الكوكب الأحمر.

يدير برنامج إعادة عينات المريخ بشكل مشترك وكالة ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء) ووكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)، هدف تحويلي: إعادة العينات التي جمعتها مركبة Mars Perseverance الجوالة إلى الأرض لتحليلها الشامل. يحمل هذا المسعى التعاوني قيمة علمية هائلة لأنه يهدف إلى كشف الألغاز المحيطة بمناخ المريخ وإمكانية وجود حياة قديمة على الكوكب.

بدأت الدكتورة وادوا محاضرتها بتسليط الضوء على الاحتمال المثير للاهتمام بأن كوكب المريخ ربما كان في يوم من الأيام عالمًا أكثر ملاءمة للحياة، على الرغم من ظروفه الحالية غير الملائمة. وشددت على الأسئلة الرئيسية التي يسعى فريقها للإجابة عليها: “ماذا حدث بالفعل؟ كيف تطور هذا المناخ؟ وما هي احتمالات ظهور الحياة ضمن هذا السياق؟ يعد الحصول على إجابات لهذه الأسئلة بتعميق فهمنا لماضي المريخ.

وبشكل حاسم، أكد الدكتور وادوا على أن برنامج عودة عينات المريخ حصل على الأولوية القصوى في المسح العقدي الأخير الذي أجرته وكالة ناسا، والذي يحدد الأهداف الإستراتيجية للوكالة على مدار عقد من الزمن. ولم تغب عن ذهنها أهمية هذا البرنامج حيث قالت: “إن له ميزة، كما تعلمون، أهمية كبيرة”.

وتوقعًا لحجم وطول مدة تحليل العينات المستردة، أشار الدكتور وادوا إلى أن العلماء من مختلف التخصصات سيشاركون في الدراسة الشاملة لهذه العينات لعقود قادمة. إن التأثير بعيد المدى لأنه يمتد إلى ما هو أبعد من علماء الكواكب ليشمل علماء الأحياء، وعلماء الكيمياء الجيولوجية، ومصممي النماذج، والمنظرين، وعدد لا يحصى من الخبراء العلميين الآخرين المهتمين باحتمال دراسة العينات الأولى من جرم سماوي آخر.

وبالانتقال إلى عملية جمع العينات، شرح الدكتور وادوا بالتفصيل الإنجازات الرائعة التي حققتها مركبة Mars Perseverance، والتي نجحت منذ إطلاقها في عام 2020 في توثيق وجمع عينات متنوعة من الصخور والثرى الصخري وبيانات الغلاف الجوي. وتتمثل الخطة في نقل هذه العينات إلى مركبة الهبوط، والتي ستنطلق بعد ذلك وتلتقي بمركبة مدارية مكلفة بنقل الشحنة الثمينة بأمان إلى الأرض.

ولضمان مجموعة واسعة من العينات، تبنى فريق الدكتور وادوا نهجًا استراتيجيًا، حيث جمع اثنتين من كل صخرة صادفوها - واحدة محفوظة داخل بيرسيفيرانس والأخرى محفوظة للتحليل المتعمق. ومن خلال القيام بذلك، كانوا يهدفون إلى زيادة تنوع العينات التي تم الحصول عليها إلى أقصى حد، مما سيسهل تحقيقاتهم في السياق الجيولوجي، وتاريخ المناخ، والوجود المحتمل للحياة القديمة على المريخ.

وبعيدًا عن البحث عن هذه الإجابات، كشف الدكتور وادوا عن جانب مثير للاهتمام في البرنامج. سيؤدي تحليل المواد التي تم جمعها من سطح المريخ إلى الحصول على معلومات ثاقبة عن باطن الكوكب أيضًا. ومن خلال استخدام تقنيات علم التاريخ الجيولوجي، سيتمكن العلماء من تحديد عمر هذه الصخور واكتساب المعرفة حول تكوين وتكوين الصهارة المريخية، والتي بدورها توفر أدلة قيمة حول البنية الداخلية للكوكب.

خلال العرض الذي قدمته، قدمت الدكتورة وادوا للجمهور عرضًا متحركًا آسرًا يعرض الآلات المعقدة والخدمات اللوجستية المستخدمة في أخذ العينات ورحلة العودة اللاحقة. أظهر هذا الرسم التوضيحي الآسر خطة ناسا الطموحة لجلب عينات المريخ إلى صحراء يوتا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

ومع اختتام العرض التقديمي، أجاب الدكتور وادوا على أسئلة الجمهور وتعمق أكثر في تصميم مركبة الهبوط وأنابيب أخذ العينات. واعترافًا منها بتعقيدات المهمة، أكدت: "سيكون الأمر صعبًا... وسيكون هناك عدد من الخطوات الأولى". وشددت على أهمية تجاوز الحدود والمغامرة في مناطق مجهولة، وهو شعور يشاركه فيه المجتمع العلمي في سعيه لتحقيق تقدم كبير في استكشاف الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو برنامج عودة عينة المريخ؟

برنامج Mars Sample Return هو مبادرة تعاونية تقودها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لإعادة العينات التي جمعتها المركبة الفضائية Mars Perseverance إلى الأرض لتحليلها على نطاق واسع. هدفها الأساسي هو تعميق فهمنا لتاريخ مناخ المريخ وإمكانية وجود حياة قديمة على هذا الكوكب.

س: ما سبب أهمية برنامج Mars Sample Return؟

يحمل البرنامج أهمية علمية هائلة لأنه يتناول أسئلة رئيسية حول قابلية المريخ للسكن في الماضي واحتمال وجود حياة عليه. سيسمح تحليل العينات المستردة للعلماء بدراسة السياق الجيولوجي، وتاريخ المناخ، وتكوين المريخ، وفتح رؤى قيمة حول كوكبنا المجاور.

س: كيف سيتم جمع العينات وإعادتها؟

قامت مركبة Mars Perseverance، التي تم إطلاقها في عام 2020، بتوثيق وجمع عينات متنوعة من سطح المريخ. سيتم نقل هذه العينات إلى مركبة الهبوط، والتي ستنطلق وتلتقي بمركبة مدارية. ستقوم المركبة بعد ذلك بنقل العينات بأمان إلى الأرض، حيث سيتم دراستها من قبل العلماء لسنوات عديدة قادمة.

س: ما هو الجدول الزمني لبرنامج عودة عينات المريخ؟

في حين أن هناك عمليتي إطلاق مخطط لهما لجمع العينات في عام 2027 أو 2028، إلا أن الجدول الزمني قد يخضع للتأخير لمدة عام أو عامين. ومن المقدر أن العينات المستردة ستهبط في صحراء يوتا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مما يمثل لحظة محورية في سعينا لكشف أسرار المريخ.