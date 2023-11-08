كشفت الاكتشافات في نبراسكا والصين عن علاقة رائعة بين المنطقتين، فكلتاهما كانت مأهولة من قبل مجموعة من الرئيسيات يعود تاريخها إلى ثلاثين مليون سنة. هذه الرئيسيات، التي أطلق عليها العلماء اسم "لازاروس"، سبقت وصول أسلاف الإنسان الحديث إلى أمريكا الشمالية.

على عكس أنواع لازاروس، التي عادت إلى الظهور بعد قرون من الاختفاء، فإن Ekgmowechashala philotau لديه قصة أكثر إثارة للاهتمام. عادت هذه الرئيسيات القديمة إلى الظهور في السجل الأحفوري بعد ملايين السنين من اختفاء الرئيسيات الأخرى في أمريكا الشمالية. اكتشف الباحثون الذين يدرسون جذور الحيوان أسنانًا وعظام فك يبلغ عمرها حوالي ثلاثين مليون سنة. كما عثروا أيضًا على مخلوق مشابه يُعرف باسم Palaeohodites naduensis في الصين.

وسلطت النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي نشرت في مجلة التطور البشري، الضوء على أصول هذا الحيوان الغامض في أمريكا الشمالية. وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن إكجموويشالا ليس من نسل أو من بقايا الرئيسيات السابقة في المنطقة. وبدلاً من ذلك، فقد نشأت من آسيا وهاجرت إلى أمريكا الشمالية خلال فترة أكثر برودة، على الأرجح عبر جسر بيرينجيا البري، وهو نفس الطريق الذي استخدمه البشر الأوائل بعد آلاف السنين.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية، كاثلين روست، عالمة الحفريات في معهد التنوع البيولوجي ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس: "يشير تحليلنا إلى أن Ekgmowechashala ليس ناجًا من الرئيسيات السابقة في أمريكا الشمالية ولكنه نوع متميز وصل من آسيا".

مرددًا هذا الشعور، أجرى كريس بيرد، عالم الحفريات الفقارية في جامعة كانساس والمؤلف المشارك للدراسة، مقارنة مثيرة للذكريات، مشيرًا إلى أن "إيكجمويتششالا يظهر مثل حامل السلاح المنجرف في فيلم غربي بعد عدة ملايين من السنين، فقط ليكون بطلًا". ومضة قصيرة في المسار الموسع للتطور.

ويعتمد عمل فريق البحث على الدراسات السابقة التي أشارت إلى أصول إكغمويشاشالا الآسيوية. وفي عام 2015، قامت مجموعة أخرى من العلماء بمقارنة الحفريات من ولاية أوريغون وداكوتا الجنوبية ونبراسكا، وخلصت إلى أن الرئيسيات نشأت في آسيا ووصلت إلى أمريكا منذ حوالي تسعة وعشرين مليون سنة. ومع ذلك، فقد تعمقت الأبحاث الحديثة بشكل أعمق من خلال إقامة علاقة وثيقة بين Ekgmowechashala وأنواع الرئيسيات الآسيوية Palaeohodites naduensis، مما يؤكد بشكل فعال ارتباط أنواع Lazarus بآسيا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو نوع لازاروس؟

يشير نوع لازاروس إلى مجموعة من الكائنات الحية التي كان يُعتقد أنها انقرضت ولكن تم اكتشافها لاحقًا في البرية.

2. كم عمر أسنان وعظام الفك في Ekgmowechashala philotau؟

ويبلغ عمر هذه الحفريات حوالي ثلاثين مليون سنة.

3. كيف هاجر إكغمويششالا إلى أمريكا الشمالية؟

من المحتمل أن يكون Ekgmowechashala قد هاجر إلى أمريكا الشمالية من آسيا خلال فترة برودة، ومن المحتمل أن يستخدم جسر Beringia البري.

4. ما هي العلاقة بين Ekgmowechasala و Palaeohodites naduensis؟

يرتبط Ekgmowechashala ارتباطًا وثيقًا بأنواع الرئيسيات الآسيوية Palaeohodites naduensis، مما يؤكد أصول رئيسيات أمريكا الشمالية في آسيا.

مصادر: مجلة تطور الإنسان, جزمودو