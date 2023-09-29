تشير الدراسة إلى أن عوالم الحمم البركانية الغريبة يمكن أن تنير ماضي الأرض

كشفت عمليات المحاكاة الحاسوبية الحديثة أن عوالم الحمم البركانية الغريبة يمكن أن تحمل المفتاح لفهم كيفية حصول الأرض على العناصر الأساسية للحياة. تتميز هذه الكواكب النارية بمحيطات من الصهارة المتدفقة، ولديها القدرة على حبس الغازات المتطايرة في أعماق وشاحها. إن القدرة على الاحتفاظ بهذه العناصر المتطايرة داخل مساحاتها الداخلية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قابلية الكوكب للسكن.

أجرت عالمة الكواكب كيرستن بولي وفريقها في جامعة ولاية أوهايو عمليات محاكاة حاسوبية لدراسة تطور "الأرض الفائقة الغامضة" - وهي أرض فائقة مغطاة بمحيطات صخرية منصهرة ممزوجة بالغازات المتطايرة. ومن خلال بناء نماذج رقمية لعوالم الحمم البركانية ذات التركيبات الكيميائية المختلفة ودرجات حرارة سطحية متفاوتة، قام الباحثون بمحاكاة عملية تبريد هذه الكواكب. واكتشفوا أنه في سيناريوهات معينة، يمكن لعالم الحمم البركانية الذي يبرد ببطء أن يحتفظ بكميات كبيرة من الماء والكربون في أعماقه، وهي مركبات مهمة لتطور الحياة.

عوالم الحمم البركانية، على الرغم من أنها تبدو غريبة، إلا أنها في الواقع منتشرة جدًا في عالمنا. ما يقرب من نصف الكواكب الصخرية المكتشفة حتى الآن هي عوالم الحمم البركانية وليست صخورًا صلبة. توفر هذه الكواكب النارية، على عكس أي شيء في نظامنا الشمسي، رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب الصخرية.

أظهرت عمليات محاكاة بولي أن هناك مسارات متعددة للتبريد والتصلب لعوالم الصهارة، اعتمادًا على عوامل مثل التركيب الكيميائي للصهارة ووجود الغلاف الجوي. ينشأ أحد الاحتمالات الغريبة عندما يبدأ التبريد في منتصف محيط الصهارة، مما يؤدي إلى تكوين محيط من الصهارة السطحي مع غطاء عميق من الصهارة وطبقة صلبة بينهما. يمكن للغازات المتطايرة، مثل الماء والكربون، الهروب من محيط الصهارة وإطلاقها في الفضاء إذا كان الكوكب يفتقر إلى الغلاف الجوي. ومع ذلك، يمكن لبعض هذه العناصر المتطايرة أن تحبس في الصخور المنصهرة أسفل الطبقة الصلبة عندما يبرد الكوكب. وفي حالات معينة، يمكن لهذه الغازات المحاصرة أن تتسرب في النهاية إلى سطح الكوكب من خلال الشقوق أو المسام الموجودة في الصخور.

تشير أبحاث بولي إلى أن كوكبًا تبلغ كتلته أربعة أضعاف كتلة الأرض يمكن أن يخزن أكثر من 130 ضعفًا من إمدادات المياه على الأرض و1,000 ضعفًا من إمدادات الكربون على الأرض داخل وشاحه. على الرغم من أنها ليست صالحة للحياة، إلا أن عوالم الحمم البركانية هذه تقدم رؤى قيمة حول العمليات التي تدفع الكواكب نحو أن تصبح بيئات مواتية للحياة.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- جامعه ولايه اوهيو