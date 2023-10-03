يواجه صاروخ Vega-C الأوروبي تأخيرات بسبب إعادة التصميم

يواجه صاروخ Vega-C الأوروبي مزيدًا من التأخير حيث أعلن المسؤولون أنه لن يطير حتى الربع الأخير من عام 2024. والتأخير نتيجة للحاجة إلى إعادة تصميم فوهة المحرك في المرحلة الثانية من Zefiro40. ويأتي هذا القرار بعد فشل إدخال حلق الكربون في الفوهة، مما أدى إلى فقدان صاروخ Vega-C خلال رحلته الثانية في ديسمبر 2022. وقرر المحققون أن مادة الكربون الكربون التي قدمتها شركة Yuzhnoye الأوكرانية لا تلبي متطلباتها. مواصفات التصميم.

تعد إعادة تصميم فوهة المحرك أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة وموثوقية صاروخ Vega-C. من الضروري معالجة المشكلات التي أدت إلى الفشل ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. تعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بشكل وثيق مع شركائها لحل هذه التحديات وضمان نجاح برنامج Vega-C.

ويمثل التأخير انتكاسة لصناعة الفضاء في أوروبا، حيث كان من المتوقع أن يلعب صاروخ Vega-C دورًا رئيسيًا في استكشاف الفضاء في القارة وقدرات إطلاق الأقمار الصناعية. وتم تصميم الصاروخ لحمل مجموعة من الحمولات، بما في ذلك الأقمار الصناعية والأدوات العلمية، إلى المدار. إن تعدد استخداماتها وفعاليتها من حيث التكلفة يجعلها خيارًا جذابًا لكل من المهام التجارية والعلمية.

وعلى الرغم من هذه النكسة، تظل وكالة الفضاء الأوروبية ملتزمة ببرنامج Vega-C وستواصل العمل من أجل إطلاق ناجح. وستتعاون الوكالة مع شركائها الصناعيين لمعالجة المشكلات الفنية والتأكد من جاهزية الصاروخ للمهام المستقبلية.

وفي الختام، فإن التأخير في إطلاق صاروخ فيجا-سي يسلط الضوء على التحديات والتعقيدات التي ينطوي عليها استكشاف الفضاء. وعلى الرغم من النكسات والقضايا غير المتوقعة، فإن تصميم العلماء والمهندسين على التغلب على هذه العقبات أمر يستحق الثناء. يمثل برنامج Vega-C خطوة مهمة إلى الأمام لصناعة الفضاء في أوروبا، وسيساهم إطلاقه الناجح في نهاية المطاف في التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والبحث العلمي.

مصادر:

- اريان سبيس

- وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)