ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي تشير إلى وجود تلوث نجمي يتداخل مع قياسات الكوكب الخارجي TRAPPIST-1b

تشير الملاحظات الجديدة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى أن سلوك النجم المضيف للكوكب الخارجي TRAPPIST-1b قد يؤثر على القياسات الدقيقة للكوكب الخارجي. في وقت سابق من هذا العام، تم اكتشاف أن TRAPPIST-1b، وهو كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 40 سنة ضوئية، لا يحتوي على غلاف جوي يمكن اكتشافه لحمايته من إشعاع نجمه المضيف.

تشير الملاحظات الطيفية الأخيرة للأشعة تحت الحمراء القريبة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بقيادة عالمة الفلك أوليفيا ليم من جامعة مونتريال، إلى أن التلوث النجمي قد يؤدي إلى اكتشافات خاطئة للجزيئات التي لا ترتبط فعليًا بالكوكب الخارجي. يوضح رايان ماكدونالد، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ميشيغان، أن النجم هو العامل المهيمن في عمليات الرصد، مما يؤثر على الكواكب الأخرى في النظام أيضًا.

يمكن أن يكون للتغيرات في سطوع النجم الناتجة عن البقع النجمية والوجهات تأثير كبير على الفحوصات الطيفية للأجواء الجوية للكواكب الخارجية. عندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمام نجمه المضيف، يخفت ضوء النجم قليلاً، مما يسمح للعلماء بدراسة التغيرات في طيف الضوء الذي يمكن أن يحدد وجود جزيئات معينة. ومع ذلك، تكشف الملاحظات الأخيرة أن النشاط النجمي، مثل التوهجات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة، يمكن أن يلوث البيانات الطيفية.

ولضمان التفسير الدقيق للبيانات، قام فريق البحث بنمذجة التلوث النجمي وأجرى تحليلات للبيانات مع إزالة التلوث وبدونه. أظهرت كلتا النتيجتين أن الطيف الموجود في TRAPPIST-1b كان مشابهًا للطيف بدونه، مما يؤكد النتائج السابقة التي تفيد بأن الكوكب الخارجي يفتقر إلى غلاف جوي.

تعتبر هذه النتائج حاسمة لأن نظام TRAPPIST-1 يحتوي على سبعة كواكب خارجية، ثلاثة منها تقع في المنطقة الصالحة للسكن من النجم. ومع العلم بأن التلوث النجمي يمكن أن يؤثر على النتائج، يمكن للعلماء الآن أخذ ذلك في الاعتبار عند دراسة هذه الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

من الضروري إجراء المزيد من العمل النظري و/أو ملاحظات النجم المضيف لفهم مساهمة التلوث النجمي في أطياف الإرسال المستقبلية بشكل أفضل.

التعاريف:

- الكواكب الخارجية: الكواكب التي تدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي.

- الملاحظات الضوئية للأشعة تحت الحمراء المتوسطة: قياسات لشدة ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من جسم ما في نطاق طول موجي محدد.

– الملاحظات الطيفية للأشعة تحت الحمراء القريبة: تحليل التفاعل بين الضوء والمادة في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة لجمع معلومات حول تكوين الأجسام وخصائصها.

– الملاحظات الطيفية: دراسة التفاعل بين الإشعاع الكهرومغناطيسي والمادة، وتستخدم لتحديد تركيب الأجسام وخصائصها من خلال تحليل الضوء المنبعث أو الممتص.

– التلوث النجمي: التداخل الناجم عن التغيرات في سطوع ونشاط النجم عند مراقبة كوكب خارج المجموعة الشمسية.

– مجلة الفيزياء الفلكية: مجلة علمية محكمة تنشر أبحاثًا في الفيزياء الفلكية وعلم الفلك.

مصادر:

- رسائل مجلة الفيزياء الفلكية: [أدخل عنوان URL المصدر]

– وكالة ناسا: [أدخل عنوان URL المصدر]