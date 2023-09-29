القمر العملاق الأخير لعام 2023 من المقرر أن يضيء سماء الليل

من المقرر أن يزين القمر العملاق الأخير لعام 2023 سماء الليل ليلة الجمعة، مما يوفر مشهدًا رائعًا لمراقبي النجوم. وتحدث هذه الظاهرة السماوية، المعروفة باسم القمر العملاق، عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض، مما يؤدي إلى زيادة في السطوع بنسبة 30٪ مقارنة بأبعد نقطة له. ونتيجة لذلك، يصبح القمر أكبر وألمع بدر يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وشجعت هيئة الفلك الأيرلندية الناس على المغامرة في الخارج ومشاهدة هذا الحدث المذهل، مؤكدة أن المشهد سيظل مرئيا يوم السبت، وإن كان بدرجة أقل قليلا. يوضح ديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي، أن قمر الحصاد هذا العام هو أيضًا القمر العملاق الرابع والأخير لعام 4، مما يجعله حدثًا فريدًا ومثيرًا لعشاق علم الفلك.

الوقت المثالي لمراقبة القمر العملاق هو أثناء شروق القمر، والذي يتزامن مع غروب الشمس. يحدث هذا عندما يكون وهم القمر في أقوى حالاته، مما يخلق تأثيرًا بصريًا يجعل القمر يبدو أكبر للعين البشرية. إن تزامن شروق القمر مع مختلف الهياكل المعمارية أو المناظر الطبيعية أو حتى مع الأحباء يمكن أن يخلق صورًا فوتوغرافية خلابة ومبتكرة.

طلبت مجلة علم الفلك الأيرلندي من الأفراد المساهمة بصورهم أو ملاحظاتهم المكتوبة لنشرها في مراجعة خاصة للحدث. وتأمل المنظمة أن يرسل الأشخاص من جميع أنحاء البلاد أفضل صورهم لعرضها في العدد القادم من القمر العملاق.

وفي أيرلندا، أفضل وقت لرؤية القمر هو يوم الجمعة من الساعة 7:18 مساء. ومن المقرر أن يكون شروق القمر يوم السبت الساعة 7:31 مساء. لا تفوت فرصة مشاهدة هذا العرض السماوي الرائع، وتوقف لحظة لتقدير جمال وعجب القمر العملاق الأخير لعام 2023.