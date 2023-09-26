قمر الحصاد: علاج سماوي مذهل

بالنسبة لكثير من الناس، يتميز وصول الخريف بتغير ألوان الأوراق، والرغبة الشديدة في توابل اليقطين، والطقس الدافئ. ومع ذلك، فإن مراقبي السماء لديهم متعة إضافية في متجرهم. سيزين قمر الحصاد، وهو خاتمة سلسلة القمر العملاق المكونة من أربعة أجزاء لهذا العام، سماء الليل ليلة الخميس.

يُعرف قمر الحصاد بلونه البرتقالي والأحمر الذي يشبه اليقطين، على الرغم من أن هذه ليست سمة فريدة لهذا الشهر بالذات. في الواقع، تظهر جميع الأقمار باللون البرتقالي، ونشهد ما مجموعه 13 قمرًا مكتملًا كل عام.

وسيحدث قمر الحصاد لهذا العام بعد يومين من وصول القمر إلى نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره حيث يكون أقرب إلى الأرض. ووفقا لوكالة ناسا، فإن القمر سيكون على بعد حوالي 224,657 ميلا منا خلال قمر الحصاد، مقارنة بمتوسط ​​مسافة 238,000 ميل.

ويشير مصطلح "قمر الحصاد" إلى اكتمال القمر الذي يقع في أقرب نقطة من الاعتدال الخريفي، وهو البداية الرسمية لموسم الخريف. تقليديًا، كان طلوع القمر هذا يوفر ضوءًا إضافيًا للمزارعين الذين يعملون لوقت متأخر في الحقول لحصاد محاصيلهم، ومن هنا جاء اسم "قمر الحصاد".

بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للمزارعين، كان قمر الحصاد منذ فترة طويلة مصدرا للسحر لمراقبي السماء. مظهره المذهل وقربه من الأرض يجعله حدثًا سماويًا لا يُنسى.

لذا، لا تنسوا أن تنظروا إلى سماء الليل ليلة الخميس وتشاهدوا جمال قمر الحصاد. إنها فرصة مثالية لتقدير عجائب الكون واحتضان موسم الخريف السحري.

التعاريف:

– قمر الحصاد: القمر المكتمل الذي يقع في أقرب نقطة من الاعتدال الخريفي، مما يوفر ضوءا إضافيا للمزارعين الذين يعملون في وقت متأخر في الحقول.

- الحضيض: النقطة التي يكون فيها القمر في مداره أقرب ما يكون إلى الأرض.

مصادر:

- ناسا

صورة ائتمانات:

– رويترز (ملف)

- وكالة الصحافة الفرنسية