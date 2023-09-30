يتعجب مراقبو النجوم من آخر قمر عملاق لهذا العام

استمتع مراقبو النجوم في جميع أنحاء العالم بمشهد يحبس الأنفاس، حيث ظهر القمر العملاق الأخير لهذا العام، والمعروف أيضًا باسم "قمر الحصاد"، في سماء الليل يومي الخميس والجمعة. كان هذا هو القمر العملاق الرابع في سلسلة بدأت في يوليو. ولسوء الحظ، لن يحدث القمر العملاق القادم حتى سبتمبر 2024.

ويحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة إلى الأرض في مداره الإهليلجي. وتؤدي هذه الظاهرة الفلكية إلى ظهور القمر أكبر بنسبة 14% تقريبًا وأكثر سطوعًا بنسبة 30% عما كان عليه عندما يكون في أبعد نقطة له. يعد القمر العملاق مشهدًا ساحرًا، لكن اختلاف حجمه عن متوسط ​​البدر قد يكون من الصعب اكتشافه بدون نقطة مرجعية، مثل المباني القريبة أو ميزات المناظر الطبيعية.

وكان القمر العملاق السابق، الذي حدث في 31 أغسطس، حدثا استثنائيا لأنه جمع بين القمر العملاق والقمر الأزرق. كان "القمر الأزرق العملاق" هو ​​ألمع وأكبر قمر مكتمل لهذا العام. هذه الأحداث السماوية هي متعة لعشاق علم الفلك والمراقبين العاديين على حد سواء.

تمت الإشارة إلى القمر العملاق الأخير باسم "قمر الحصاد" نظرًا لارتباطه ببداية موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي. لقد وفرت خلفية خلابة للمزارعين ومحبي الطبيعة على حد سواء.

سيتعين على مراقبي السماء الآن الانتظار بصبر لمدة عام كامل حتى ظهور القمر العملاق التالي في 18 سبتمبر. ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع ظهور قمرين عملاقين فقط في عام 2024.

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