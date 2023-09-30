القمر العملاق يضيء سماء أيرلندا

يستعد مراقبو النجوم في أيرلندا لعرض مذهل الليلة، حيث سيزين آخر قمر عملاق لعام 2023 سماء الليل. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون البدر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره. ووفقا لديفيد مور، مؤسس علم الفلك الأيرلندي، سيكون القمر قريبا جدا على نحو غير عادي بحيث سيكون مرئيا بالعين المجردة دون الحاجة إلى منظار.

بالإضافة إلى كونه قمرًا عملاقًا، يُعرف قمر الليلة أيضًا باسم قمر الحصاد. وفي العصور القديمة، استخدم المزارعون شروق القمر لتحديد أفضل وقت لجلب محاصيلهم ليلاً. سيكون قمر الحصاد هذا أكثر سطوعًا بنسبة 30٪ تقريبًا من المعتاد، مما يزيد من المشهد المذهل.

وسيظهر القمر بعد 15 دقيقة تقريبًا كل ليلة، ومن المتوقع أن يشرق الساعة 7:31 مساءً الليلة. ويشير مور إلى أن أفضل وقت لمراقبة القمر هو بين الساعة 7:30 مساء و8:00 مساء، خاصة بالنسبة لأولئك الموجودين على الساحل الجنوبي الغربي، بينما يجب على الموجودين في الشمال الغربي الانتظار 10 دقائق إضافية.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب ما يكون إلى الأرض ويكون بدرًا في نفس الوقت. وقد حدث هذا الحدث النادر ثلاث مرات في العام الماضي، حيث حدث في يوليو وأغسطس ومرة ​​أخرى في أغسطس. يعد القمر العملاق الليلة أكثر تميزًا حيث سيكون كوكب المشتري مرئيًا أيضًا فوق القمر مباشرة.

لمشاهدة هذه الأعجوبة السماوية، لا حاجة إلى معدات خاصة. سيكون القمر كبيرًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة. ومع ذلك، إذا كنت تريد إلقاء نظرة فاحصة، فيمكن أن يوفر التلسكوب أو التكبير بكاميرا هاتفك عرضًا أكثر تفصيلاً.

يدعو علم الفلك الأيرلندي الأشخاص إلى إرسال صورهم للقمر العملاق الليلة لنشرها في مجلتهم. لإرسال الصور الخاصة بك، البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي].

مصادر:

- "طقس دبلن: الأمطار الغزيرة تؤدي إلى بداية الانجراف في عطلة نهاية الأسبوع قبل "الصيف الهندي"" (دبلن لايف)

- "يشير Met Eireann إلى أن العمود الساخن في اليوم المحدد يمكن أن يجلب "الصيف الهندي" الأسبوع المقبل" (Dublin Live)

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