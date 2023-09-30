صورة مذهلة تكشف عن مسارات النجوم في مرصد بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي

شارك المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) صورة جديدة مذهلة تلتقط المسارات الساحرة للنجوم عبر سماء الليل. تم التقاط هذه الصورة في مرصد بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء أتاكاما التشيلية، وتعرض جمال التصوير الفوتوغرافي بالتعريض الطويل.

يعد مرصد بارانال موطنًا للتلسكوب الكبير جدًا (VLT)، والذي يتكون من أربعة تلسكوبات وحدة وأربعة تلسكوبات مساعدة. في مقدمة الصورة، يمكن للمرء رؤية تلسكوب مساعد أصغر حجمًا ومتحركًا. استخدم علماء الفلك تقنية التعريض الطويل لتصوير سماء الليل على مدى عدة ساعات، مما أدى إلى تأثير مذهل حيث يبدو ضوء النجوم على شكل أقواس فوق تلسكوبات المرصد.

في الصورة، يمكن رؤية شعاعي ليزر برتقاليين ساطعين ينبعثان من أحد تلسكوبات الوحدة. تعتبر أشعة الليزر هذه، المعروفة باسم نجوم دليل الليزر، ضرورية لتصحيح تشويه ضوء النجوم الناجم عن الغلاف الجوي المضطرب للأرض. ومن خلال إثارة ذرات الصوديوم في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، تقوم أشعة الليزر بتكوين نجوم صناعية تعمل كنقاط مرجعية للتلسكوبات الأرضية. وهذا يسمح لعلماء الفلك بالتعويض عن الاضطرابات الجوية والحصول على صور أكثر وضوحًا للسماء.

ويوضح مسؤولو ESO أن أشعة الليزر يتم توجيهها في اتجاهين متعاكسين بسبب مدة التعرض الطويلة، والتي تم خلالها تغيير موضع التلسكوب لمراقبة أهداف مختلفة في السماء. توفر أجهزة الليزر المستخدمة طاقة مذهلة تبلغ 22 واط، أي ما يقرب من 4000 مرة من القوة القصوى لمؤشر الليزر.

الصورة الجديدة بمثابة تذكير لدوران الأرض المستمر حول محورها. في حين أننا عادة ما ننظر إلى النجوم كنقاط ضوء فردية، فإن مسارات النجوم الموضحة هنا تلتقط الحركة الدوارة للسماء بالنسبة لخلفية النجوم.

وفي الختام، تقدم الصورة الملتقطة من مرصد بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي لمحة آسرة عن الجمال الساحر لسماء الليل. من خلال استخدام التصوير الفوتوغرافي بالتعريض الطويل وتوجيه النجوم بالليزر، يتنقل علماء الفلك في الغلاف الجوي المضطرب للأرض لالتقاط صور أكثر وضوحًا ووضوحًا لمحيطنا السماوي.

مصادر:

– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)

– بيان مسؤولي ESO