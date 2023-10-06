يتتبع جيروسكوب الليزر التقلبات في دوران الأرض في الوقت الفعلي

قام باحثون في ألمانيا ونيوزيلندا بتطوير جيروسكوب ليزر يمكنه تتبع التقلبات في دوران الأرض بدقة في الوقت الفعلي تقريبًا. هذه التقنية أبسط من الأساليب الحالية ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة للظواهر التي تسبب التقلبات، مثل التحولات في تيارات المحيط.

يواجه دوران الأرض تقلبات طفيفة في معدله واتجاهه. بعض هذه التقلبات مفهومة جيدًا، مثل تلك التي تسببها قوى المد والجزر للقمر والشمس. ومع ذلك، فإن بعضها الآخر، مثل تلك المتعلقة بتبادل الزخم بين الأرض الصلبة والمناطق المحيطة بها، ليست مفهومة جيدًا. يمكن أن تنشأ هذه التأثيرات من الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينيو، والتي تغير تيارات المحيط. إن قياس هذه التقلبات في دوران الأرض يمكن أن يكشف عن عمليات مهمة في الغلاف الجوي.

تتضمن معظم دراسات الدوران الجمع بين البيانات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمية، وعمليات رصد علم الفلك الراديوي، والمدى بالليزر. ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد الجمع بين هذه التقنيات، يمكن إجراء قياس واحد فقط يوميًا.

قام فريق من الباحثين في جامعة ميونيخ التقنية بإنشاء جيروسكوب ليزر يمكنه قياس هذه التقلبات الصغيرة في الوقت الفعلي تقريبًا. تتكون أداتهم، التي يمكن وضعها في غرفة كبيرة، من تجويف بصري يوجه الضوء حول مسار مربع. يتم إرسال أشعة الليزر حول التجويف في اتجاهين متعاكسين، مما يؤدي إلى إنشاء جيروسكوب ليزر حلقي. ويؤثر دوران الجيروسكوب على نمط التداخل الناتج عند دمج الشعاعين، مما يسمح للباحثين بقياس التقلبات في دوران الأرض.

واجه الفريق العديد من التحديات في تطوير جيروسكوب الليزر. لقد احتاجوا إلى التأكد من أنه حساس بدرجة كافية لحل الاختلافات الدقيقة التي تصل إلى 3 أجزاء في المليار من سرعة دوران الأرض. كان عليهم أيضًا معالجة مشكلات الاستقرار وتطوير طرق لتصحيح الأخطاء الناتجة عن التوجه المتغير لمحور دوران الأرض.

لقد نجح الباحثون في التغلب على هذه التحديات ويمكنهم الآن مراقبة معدل دوران الأرض بدقة لا تتجاوز بضعة أجزاء من الثانية على مدار 120 يومًا. يتيح لهم ذلك تتبع التغيرات في طول اليوم بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي. الهدف التالي هو توسيع استقرار الجيروسكوب بشكل أكبر لالتقاط التأثير الموسمي لنقل الزخم.

يوفر هذا البحث طريقة جديدة وأبسط لقياس التقلبات في دوران الأرض، مما يوفر رؤية قيمة للعمليات التي تؤثر على كوكبنا وغلافه الجوي.

المصدر

طبيعة الضوئيات