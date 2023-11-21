ثورة في الاتصالات الفضائية: الأرض تتلقى رسالة من مسافة 10 مليون ميل

تخيل مستقبلًا يكون فيه الاتصال بين الأرض والمركبات الفضائية في الفضاء السحيق أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. حسنًا، قد يكون هذا المستقبل أقرب مما نعتقد. في تجربة رائدة، نجح مشروع الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC) التابع لناسا في إرسال واستقبال رسالة ليزر من مسافة 10 ملايين ميل. إن الآثار المترتبة على هذا الإنجاز هائلة ويمكن أن تؤدي إلى ثورة في الاتصالات الفضائية.

على عكس طرق الاتصال التقليدية المعتمدة على الراديو، والتي لها نطاق ترددي محدود، يوفر الاتصال البصري باستخدام الليزر معدلات نقل بيانات أعلى بكثير. تتميز أشعة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في تجربة DSOC بموجات أكثر إحكامًا مقارنة بموجات الراديو، مما يسمح بحمل المزيد من المعلومات في حزمة أصغر. الهدف هو بناء أنظمة اتصالات فضائية ذات عرض نطاق ترددي أكبر بـ 10 إلى 100 مرة من الاتصالات التقليدية القائمة على الراديو.

تضمن الإنجاز الأخير الذي حققه مشروع DSOC تأمين منارة ليزر للوصلة الصاعدة مرسلة من مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية التابع لمختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا. من مسافة عشرة أضعاف مسافة القمر، قامت DSOC بتعديل زاويتها لإنشاء قناة اتصال ذهابًا وإيابًا مع تلسكوب هيل في مرصد بالومار. يمثل هذا الاختراق أبعد عرض للاتصالات البصرية في التاريخ.

تعتمد التقنية الكامنة وراء DSOC على تشفير البيانات في فوتونات فردية من ضوء الليزر. وبينما تسافر المركبة الفضائية وتجربة DSOC إلى مسافة أبعد، يعمل العلماء على تحسين الأنظمة للتحكم بدقة في توجيه ليزر الوصلة الهابطة. علاوة على ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار زمن وحركة كل من المركبة الفضائية والأرض، مع الأخذ في الاعتبار أن زمن انتقال الضوء إلى الوجهة النهائية في حزام الكويكبات سيكون حوالي 20 دقيقة. يحتاج نظام DSOC إلى توقع الحركة والإشارة ليس إلى الموقع الحالي للتلسكوب المستقبل ولكن إلى المكان الذي سيكون فيه.

يحمل التنفيذ الناجح للاتصالات البصرية في الفضاء إمكانات هائلة للبعثات والبعثات الفضائية المستقبلية. بفضل قدرته على نقل المعلومات العلمية، والصور عالية الوضوح، وحتى بث الفيديو، يمكن أن يكون الاتصال البصري عاملاً رئيسياً في تحقيق هدف البشرية الطموح المتمثل في إرسال البشر إلى المريخ. بينما نواصل دفع حدود استكشاف الفضاء، قد تصبح قوة الليزر مفيدة في كشف أسرار الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الاتصال البصري؟

ج: يشير الاتصال البصري إلى نقل البيانات باستخدام الموجات الضوئية، وخاصة الليزر، بدلاً من موجات الراديو التقليدية. فهو يوفر عرض نطاق ترددي أعلى ومعدلات نقل بيانات أسرع مقارنة بطرق الاتصال القائمة على الراديو.

س: كيف تعمل تجربة DSOC؟

ج: يقوم DSOC بتشفير البيانات في فوتونات فردية من ضوء الليزر، والتي يتم بعد ذلك إرسالها واستقبالها بواسطة أدوات متخصصة. تتم معالجة الفوتونات المستلمة لاستخراج البيانات المشفرة، مما يتيح الاتصال بين الأرض والمركبة الفضائية في الفضاء السحيق.

س: كيف يختلف الاتصال البصري عن الاتصال اللاسلكي؟

ج: يتمتع الاتصال البصري باستخدام الليزر بنطاق ترددي أعلى بكثير مقارنة بالاتصالات الراديوية. وهذا يعني أنه يمكن نقل المزيد من المعلومات في حزمة أصغر، مما يوفر معدلات نقل بيانات أسرع وأكثر كفاءة.

س: ما هي التطبيقات المحتملة للاتصالات البصرية في الفضاء؟

ج: يمكن للاتصالات البصرية أن تعزز أنظمة الاتصالات الفضائية، مما يتيح نقل البيانات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو. ويمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في البعثات الفضائية المستقبلية، بما في ذلك الهدف الطموح المتمثل في إرسال البشر إلى المريخ.

س: ما هي تحديات الاتصال البصري في الفضاء؟

ج: يجب أن تتغلب أنظمة الاتصالات البصرية على تحديات مثل التوجيه الدقيق لمراعاة حركة المركبة الفضائية والأرض، فضلاً عن تعويض زمن السفر الخفيف لمسافات طويلة. ومع ذلك، فإن الأبحاث المستمرة والتقدم التكنولوجي يعالج هذه التحديات لجعل الاتصالات البصرية في الفضاء حقيقة واقعة.