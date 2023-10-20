حلقات الأشجار القديمة تكشف عن دليل على أقوى عاصفة شمسية على الإطلاق

كشفت دراسة حديثة أجراها إدوارد بارد من كوليج دو فرانس عن دليل على ما يمكن أن يكون أقوى عاصفة إشعاعية شمسية تم اكتشافها على الإطلاق. وقام فريق البحث بتحليل مستويات الكربون 14 في أشجار الصنوبر المدفونة والتحقق من المصدر باستخدام نظائر البريليوم 10 الموجودة في عينات الجليد في جرينلاند. توفر حلقات الأشجار هذه معلومات قيمة عن سلوك الشمس في الماضي البعيد.

يشير الارتفاع الكبير في مستويات الكربون 14 المكتشف في أشجار الصنوبر المدفونة إلى وجود عاصفة إشعاعية شمسية غير مسبوقة. تنجم العواصف الإشعاعية الشمسية عن التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. ولذلك فإن العاصفة الإشعاعية الشمسية الشديدة تشير إلى وقوع أقوى حدث مناخي فضائي موثق حتى الآن.

بالإضافة إلى هذا الاكتشاف المهم، حدد الباحثون أيضًا حدثًا آخر في بيانات حلقات الأشجار الخاصة بهم. استمر هذا الحدث، على الرغم من أنه لم يكن بنفس شدة الارتفاع البالغ من العمر 14,300 عام، لمدة 100 عام تقريبًا من 14,000 إلى 13,900 عام مضت. ويعتقد الفريق أن هذا الحدث يمثل الحد الأدنى الأقصى للنشاط الشمسي، على غرار الحد الأدنى الذي لوحظ في ماوندر في القرن السابع عشر.

يُعتقد أن الزيادة في مستويات الكربون 14 خلال هذه الفترات هي نتيجة للمجال المغناطيسي الشمسي الأقل نشاطًا، مما يسمح بدخول المزيد من الأشعة الكونية المجرية عالية الطاقة إلى النظام الشمسي. وعندما تتفاعل هذه الأشعة الكونية مع الغلاف الجوي للأرض، فإنها تسبب تفاعلات مشابهة للأشعة الكونية الشمسية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام بيانات حلقات الأشجار جنبًا إلى جنب مع عينات الجليد للحصول على فهم أفضل للنشاط الشمسي عبر التاريخ. على الرغم من أن القياسات الآلية المباشرة للنشاط الشمسي لم تكن متاحة إلا منذ القرن السابع عشر، إلا أن حلقات الأشجار والعينات الجليدية توفر معلومات قيمة عن سلوك الشمس في الماضي البعيد.

مصادر:

– بيان صحفي لجامعة ليدز

- الدراسة التي أشرف عليها إدوارد بارد من كوليج دو فرانس