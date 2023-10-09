حلقات الأشجار القديمة تكشف عن عاصفة شمسية كارثية

اكتشف العلماء أدلة على وجود عاصفة شمسية ضخمة حدثت قبل 14,300 عام، مما يمثل أكبر حدث عاصفة شمسية معروف في التاريخ. ومن خلال تحليل حلقات الأشجار من جبال الألب الفرنسية، لاحظ فريق دولي من العلماء ارتفاعًا حادًا في مستويات الكربون المشع، والذي تم تحديد أنه ناجم عن العاصفة الشمسية. وتثير هذه النتيجة مخاوف بشأن التأثير المحتمل لحدث مماثل في العصر الحديث، حيث يمكن أن يكون له آثار مدمرة على مجتمعنا الذي يعتمد على التكنولوجيا.

ويحذر الباحثون من أن عاصفة شمسية بهذا الحجم اليوم يمكن أن تؤدي إلى فقدان الاتصالات وأنظمة الأقمار الصناعية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شبكات الكهرباء. وستكون التكلفة المالية لمثل هذا الحدث كبيرة، حيث تصل إلى مليارات الدولارات. ولذلك، فإن فهم مثل هذه العواصف والاستعداد لها أمر بالغ الأهمية من أجل حماية البنية التحتية العالمية للاتصالات والطاقة.

تلقي الدراسة، التي نشرت في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية، ضوءا جديدا على السلوك المتطرف للشمس والمخاطر التي تشكلها على الأرض. وقام الباحثون بتحليل الأشجار الأحفورية من نهر دروزيه في جبال الألب الفرنسية الجنوبية، حيث اكتشفوا ارتفاع الكربون المشع الذي يشير إلى حدوث العاصفة الشمسية. ومن خلال مقارنة هذا الارتفاع بقياسات البريليوم الموجودة في عينات الجليد في جرينلاند، أكد الفريق أن الارتفاع ناجم بالفعل عن عاصفة شمسية ضخمة.

يؤكد العلماء على الحاجة إلى مواصلة دراسة العواصف الشمسية وتأثيراتها المحتملة من أجل بناء المرونة في أنظمة الاتصالات والطاقة لدينا. ويسلطون الضوء على أن أحداثًا مماثلة في المستقبل يمكن أن تكون كارثية، ومن الضروري أن نكون مستعدين ونحمي بنيتنا التحتية من الأضرار المحتملة. يعد اكتشاف أكبر عاصفة شمسية معروفة في التاريخ بمثابة تذكير لفهمنا المحدود لسلوك الشمس والمخاطر التي تشكلها على المجتمع على الأرض.

التعاريف:

– الكربون المشع: أحد النظائر المشعة للكربون الذي يستخدم لتحديد عمر القطع الأثرية والمواد القديمة.

- العاصفة الشمسية: حدث ناجم عن اضطرابات على سطح الشمس تطلق كميات هائلة من الطاقة والجسيمات في الفضاء.

- الأحفوري: بقايا كائن حي لم يكمل عملية التحجر.

– البريليوم: عنصر كيميائي يستخدم غالباً في الأبحاث لتحليل التغيرات البيئية والمناخية.

– العينات الجليدية في جرينلاند: أسطوانات من الجليد تم حفرها من القمم الجليدية القطبية في جرينلاند، والتي توفر معلومات قيمة عن مناخ الأرض في الماضي.

المصادر: المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية