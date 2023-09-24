كبسولة ناسا تحمل أكبر عينات الكويكبات تهبط بنجاح في صحراء يوتا

نجحت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل أكبر عينات التربة التي تم جمعها على الإطلاق من سطح كويكب في الهبوط بنجاح في صحراء يوتا. أطلقت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس عينة الكبسولة أثناء تحليقها بالقرب من الأرض قبل أن تهبط بالمظلة إلى مساحة نائية من الأراضي العسكرية. وأكد فريق الإنعاش أن الكبسولة سليمة ولم تتعرض للكسر.

تمثل العينات، التي تم جمعها من الكويكب بينو الغني بالكربون، أكبر كمية من مواد الكويكب خارج القمر. ويقدر العلماء أن الكبسولة تحتوي على الأقل على كوب من الركام. ستساهم البيانات التي تم الحصول عليها من هذه العينات في الجهود المبذولة لفهم وتجنب الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة في المستقبل. ومن المتوقع أن يقترب بينو، المصنف على أنه "جسم قريب من الأرض"، من الأرض بشكل خطير في عام 2182.

شرعت السفينة الأم أوزوريس ريكس في مهمتها في عام 2016 ووصلت إلى بينو بعد ذلك بعامين. وباستخدام الفراغ، جمعت المركبة الركام من صخرة فضائية مستديرة صغيرة في عام 2020. وبعد السفر لمسافة 6.2 مليار كيلومتر، عادت المركبة الفضائية إلى الأرض مع كبسولة العينة.

وتخطط ناسا لنقل العينات إلى مختبر جديد في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، حيث ستتم دراستها بجانب صخور القمر التي جمعها رواد فضاء أبولو. وسيكشف فتح الحاوية في هيوستن عن الحجم الحقيقي للعينات، حيث أن العلماء غير متأكدين من الكمية الدقيقة الموجودة بداخلها.

ومن المتوقع أن توفر لبنات البناء المحفوظة من عينات الكويكب رؤى قيمة حول تكوين الأرض والحياة نفسها. واليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي نجحت في إعادة عينات من الكويكبات، حيث جمعت حوالي ملعقة صغيرة من المواد في مهمتين.

بشكل عام، يمثل الهبوط الناجح لكبسولة ناسا إنجازا تاريخيا في استكشاف الفضاء، مما يقربنا من فهم أسرار نظامنا الشمسي والتخفيف من تهديدات الكويكبات المحتملة.

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