أكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق تعود إلى الأرض

قطع من الكويكب التي يمكن أن توفر معلومات قيمة عن الأيام الأولى لنظامنا الشمسي وأصول المياه على الأرض، من المقرر أن تهبط في صحراء يوتا. وهذا هو تتويج لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي تهدف إلى جمع عينة كبيرة من الصخور والغبار من الكويكب القريب من الأرض بينو. وحصلت المركبة الفضائية على عينتها بنجاح في عام 2020، وستطلق كبسولة تحتوي على العينة يوم الأحد.

ستقدم العينة المجمعة للعلماء لمحة عن تركيبة المواد الموجودة أثناء تكوين نظامنا الشمسي. يعتقد الباحثون أن الكويكبات مثل بينو ظلت دون تغيير نسبيًا منذ الأيام الأولى لجوارنا الكوني. وستتم دراسة الصخور المستردة لإرشاد الاستكشافات المستقبلية وتسليط الضوء على كيفية مساهمة الكويكبات في تكوين الأجزاء الصخرية للأرض، وكذلك إيصال المياه إلى كوكبنا.

وستهبط الحاوية التي تحتوي على العينة، والتي تزن حوالي 250 جرامًا، إلى الأرض بسرعة حوالي 27,000 ميل في الساعة. وسيواجه درجات حرارة تصل إلى حوالي 5,000 درجة فهرنهايت عند دخوله الغلاف الجوي للأرض. الكبسولة مزودة بدرع حراري لحماية العينة من الاحتراق. وبعد نشر المظلات لإبطاء هبوطها، من المتوقع أن تهبط الكبسولة بلطف في ولاية يوتا.

بعد الهبوط، سيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان بقاء العينة غير ملوثة. وبمجرد اكتمال هذه الإجراءات، سيتم نقل العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم الكشف عنها للجمهور في أكتوبر. يمكن أن يكون للمهمة آثار على استكشاف الكويكبات في المستقبل وإمكانية استخدام الكويكبات كموارد.

المصادر: Phys.org، بلومبرج