تم اكتشاف نفث راديوي منحني واسع النطاق في مجموعة المجرات أبيل 514

اكتشف فريق من علماء الفلك من جامعة يونسي في سيول، كوريا الجنوبية، اكتشافًا رائعًا في مجموعة المجرات أبيل 514. وباستخدام التلسكوب الراديوي العملاق Metrewave (uGMRT)، لاحظ الباحثون انبعاثات راديو منخفضة التردد واكتشفوا نطاقًا واسعًا من المجرات. طائرة راديو عازمة.

مجموعات المجرات هي هياكل هائلة تضم آلاف المجرات المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. إن فهم تكوين وتطور هذه العناقيد يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول بنية الكون واسعة النطاق. أبيل 514 هو عنقود مجري مندمج تبلغ كتلته حوالي 300 تريليون كتلة شمسية و انزياح نحو الأحمر قدره 0.07.

أجرى الفريق عمليات رصد راديوية لـ Abell 514 باستخدام uGMRT في ثلاثة نطاقات تردد. ووجدوا أن الانبعاثات الراديوية الصادرة عن إحدى المجرات الراديوية التابعة للعنقود، PKS 0446-20، تنشأ من نواة المجرة النشطة (AGN) وتمتد نحو المحيط الجنوبي للعنقود. تمتد الطائرة المنحنية على مسافة حوالي 2.3 مليون سنة ضوئية.

وكشفت الملاحظات أيضًا عن هياكل مثيرة للاهتمام داخل المجموعة. ويرتبط الفصان الراديويان لـ PKS 0446-20 بهيكل يبلغ طوله 1,300 سنة ضوئية من الشمال إلى الجنوب يُعرف باسم "الجسر". ومن الطرف الجنوبي للجسر، يمتد قوس مقعر يبلغ طوله 1,000 سنة ضوئية باتجاه مركز العنقود. يبدو أن الطرف الشرقي للقوس يلامس الطرف الشمالي لذيل يبلغ طوله 1,300 سنة ضوئية.

اكتشف الباحثون أيضًا انقطاعًا في سطوع سطح الأشعة السينية والاستقطاب العالي في موقع الانبعاث الراديوي الممتد في Abell 514. ويعزون هذه النتيجة إلى إعادة توزيع البلازما النفاثة على طول الجبهة الباردة لاندماج عنقودي حديث. وفقًا للفريق، تحدث عملية إعادة التوزيع هذه عندما يتم حقن فقاعة بلازما سلبية أثناء اندماج كتلة خارج المحور وتمتد على طول الجبهة الباردة للعنقود الساقط.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الانبعاثات الراديوية والسمات الهيكلية داخل مجموعات المجرات. سيساعد المزيد من البحث والتحليل على تعميق فهمنا لهذه الظواهر وآثارها على تكوين وتطور الهياكل واسعة النطاق في الكون.

المصدر: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.00914)

الاقتباس: "تم اكتشاف نفث راديوي منحني واسع النطاق في العنقود المجري أبيل 514" (2023، 9 أكتوبر). تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2023، من [مصدر URL]