قمر الاتصالات BlueWalker 3 يهدد عمليات الرصد الفلكية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أن BlueWalker 3، وهو نموذج أولي للقمر الصناعي أطلقته شركة AST SpaceMobile الناشئة ومقرها تكساس، يثير مخاوف بين علماء الفلك. إن القمر الصناعي، الذي يعد جزءًا من خطة أكبر لإنشاء أبراج للهواتف المحمولة في الفضاء، يعمل بالفعل على تعطيل عمليات المراقبة الأرضية للكون.

يعد BlueWalker 3 هو الأول من بين ما يقرب من 100 قمر صناعي ستشكل كوكبة مدارية. وجمعت الدراسة ملاحظات من علماء الفلك المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم، ووجدت أن القمر الصناعي ظهر ساطعًا مثل اثنين من ألمع النجوم العشرة في سماء الليل. أحد أكبر المخاوف هو أن هذه الأقمار الصناعية تعكس ضوء الشمس إلى الأرض، مما قد يتسبب في ظهور خطوط عبر الصور الفلكية والتداخل مع البيانات العلمية. وقد تتداخل أيضًا مع علم الفلك الراديوي، مما يؤثر على أجهزة الاستقبال واسعة النطاق ونطاقات علم الفلك الراديوي المحمية القريبة.

وتقوم شركات أخرى، مثل SpaceX وAmazon وOneWeb، بإطلاق أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض. يشكل هذا الاتجاه المتمثل في تزايد حجم الأقمار الصناعية الأكبر والأكثر سطوعًا تهديدًا كبيرًا للرؤية الفلكية. التوصيات الحالية التي وضعها الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) للتخفيف من آثار الأقمار الصناعية على الرؤية لا تلبيها هذه الأقمار الصناعية.

على الرغم من عدم وجود لوائح رسمية حاليًا بشأن سطوع الأقمار الصناعية، فقد أجرت شركات مثل SpaceX مناقشات مع الاتحاد الفلكي الدولي لمعالجة هذه المشكلة. وتعمل شركة AST SpaceMobile، الشركة التي تقف وراء BlueWalker 3، أيضًا مع وكالة ناسا ومجموعات علم الفلك لإيجاد طرق للتخفيف من تأثير القمر الصناعي على عمليات الرصد الفلكية. إنهم يستكشفون التدخلات التشغيلية المحتملة، ويتجنبون البث في المناطق الحساسة، ويستخدمون مناورات الطيران لتقليل سطوع القمر الصناعي.

يوصي مؤلفو الدراسة بأخذ تأثير الأقمار الصناعية على علم الفلك في الاعتبار أثناء عملية الترخيص بإطلاقها. ومن الأهمية بمكان إيجاد توازن بين فوائد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والحفاظ على الملاحظات الفلكية.