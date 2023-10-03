دراسة جديدة تشير إلى الأصل المشترك للتلال الموجودة على كائن أروكوث في حزام كويبر

وجدت دراسة حديثة أجراها عالم الكواكب في معهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI)، الدكتور آلان ستيرن، أن التلال الكبيرة الموجودة على جسم أروكوث في حزام كويبر تشترك في أصل مشترك. تهيمن هذه التلال، التي يبلغ طولها حوالي 5 كيلومترات، على مظهر الفص الأكبر في أروكوث.

تشير الدراسة التي أجراها SwRI إلى أن هذه التلال يمكن أن تكون بمثابة "لبنات بناء" لمزيد من الأبحاث حول النماذج التكوينية الكوكبية. قدم الدكتور آلان ستيرن هذه النتائج في الاجتماع السنوي لقسم علوم الكواكب التابع للجمعية الفلكية الأمريكية في سان أنطونيو.

في عام 2019، أجرت مركبة الفضاء نيو هورايزونز التابعة لناسا تحليقًا قريبًا من أروكوث، مما يوفر بيانات قيمة لهذه الدراسة. وباستخدام هذه البيانات، حدد الدكتور ستيرن وفريقه 12 تلة على الفص الأكبر في أروكوث، والمعروف باسم وينو.

يوفر اكتشاف الأصل المشترك لهذه التلال نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور الأجسام في حزام كويبر. حزام كويبر هو منطقة من النظام الشمسي تقع خارج مدار نبتون وهي موطن للعديد من الأجرام السماوية الصغيرة.

إن فهم تكوين الأجسام في حزام كويبر يمكن أن يسلط الضوء على المراحل الأولى من تطور نظامنا الشمسي والعمليات التي شكلته. يمكن لنتائج الدراسة أن توجه الأبحاث المستقبلية حول تكوين الكواكب المصغرة وتساعد في تحسين النماذج الحالية.

تم نشر هذا البحث في مجلة Planetary Science Journal، وهي مجلة خاضعة لمراجعة النظراء مخصصة لتعزيز فهم علوم الكواكب.

مصادر:

– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)

- الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لقسم علوم الكواكب التابع للجمعية الفلكية الأمريكية (DPS)

– مجلة علوم الكواكب