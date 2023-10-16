تهدف شركة Laker Legend Rick Fox للخرسانة المستدامة إلى مكافحة تغير المناخ

أصبح ريك فوكس، أسطورة نادي ليكرز لكرة السلة الذي تحول إلى ممثل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Partanna الناشئة لمواد البناء المستدامة. وقد طورت الشركة خرسانة بديلة يمكنها احتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الهواء، مما يوفر حلاً لانبعاثات الغازات الدفيئة الكبيرة المرتبطة بإنتاج الخرسانة التقليدية. المادة الجديدة، المصنوعة من محلول ملحي من محطات تحلية المياه والخبث، وهو منتج ثانوي لإنتاج الصلب، تلغي الحاجة إلى الأسمنت كثيف الكربون. يمكن معالجة خليط بارتانا في درجات الحرارة المحيطة، مما يقلل من استهلاك الطاقة أثناء الإنتاج. تمتص المكونات الرابطة في المادة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحبسه داخل المادة، حتى بعد هدم الهيكل.

تم الكشف عن أول منزل تم بناؤه بالخرسانة البديلة لشركة بارتانا في جزر البهاما، وتخطط الشركة لبناء 999 منزلًا آخر. تتعاون جزر البهاما، التي تأثرت بشدة بإعصار دوريان في عام 2019، مع بارتانا لبناء 1,000 منزل باستخدام المواد السلبية للكربون. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذه المنازل إلى تقليل التلوث الناتج عن صناعة البناء بشكل كبير. تدعي شركة بارتانا أن مادتها تلتقط كمية من ثاني أكسيد الكربون تعادل ما تمتصه 2 شجرة ناضجة سنويًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا لجهود الحد من الكربون.

في حين أن استخدام الأشجار لحساب الكربون واجه انتقادات بسبب مشكلات التحقق، يؤكد بارتانا أن قدراته على احتجاز ثاني أكسيد الكربون أكثر قابلية للقياس الكمي. دخلت الشركة في شراكة مع منظمة Verra المعتمدة لائتمان الكربون للتحقق من أرصدة الكربون الخاصة بها. ومع ذلك، يحث الخبراء الشركة على مشاركة بياناتها للسماح بإجراء تقييم شامل لبصمتها البيئية وقابلية التوسع. وتعمل شركات ومنظمات أخرى أيضًا على إيجاد بدائل مستدامة للخرسانة التقليدية، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالحد من التأثير البيئي لصناعة البناء والتشييد.

مصادر:

ذا فيرج: https://www.theverge.com/2022/7/26/23280045/rick-fox-sustainable-concrete-startup-partanna-carbon-negative