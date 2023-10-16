تكشف شركة Startup Partanna التابعة لريك فوكس عن منزل خرساني مستدام في جزر البهاما

غامر ريك فوكس، نجم NBA Lakers السابق الذي تحول إلى ممثل، بدخول عالم مواد البناء المستدامة بصفته الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Partanna، وهي شركة ناشئة تركز على إحداث ثورة في صناعة الخرسانة. وكشفت الشركة مؤخرًا عن أول منزل لها في جزر البهاما، والذي تم بناؤه باستخدام خرسانة بديلة مبتكرة يمكنها التقاط وحبس ثاني أكسيد الكربون من الهواء. والهدف هو بناء 2 منزلًا إضافيًا باستخدام هذه المواد المستدامة، بهدف تقليل التلوث الناتج عن البناء ومكافحة تغير المناخ.

لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بإنتاج الخرسانة التقليدية كمساهم كبير في انبعاثات غازات الدفيئة. يعتبر الأسمنت، على وجه الخصوص، مسؤولاً عن أكثر من 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. بدافع من الدمار الذي سببه إعصار دوريان في جزر البهاما في عام 2، سعى ريك فوكس إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة آثار تغير المناخ. وبالتعاون مع علماء المواد، قام بتطوير خليط خرساني يلغي الحاجة إلى الأسمنت كثيف الكربون. وبدلا من ذلك، يتم استخدام المياه المالحة من محطات تحلية المياه ومنتجات ثانوية لإنتاج الصلب تسمى الخبث. ومن خلال إزالة الأسمنت، تقلل خرسانة بارتانا بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على عكس الخرسانة التقليدية، فإن الخرسانة البديلة التي طورتها شركة بارتانا تعالج في درجات الحرارة المحيطة، وتتطلب طاقة أقل. كما أنه يحتوي على مكونات رابطة تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحبسه داخل المادة. حتى لو تم هدم الهيكل المصنوع من هذه الخرسانة في نهاية المطاف، فإن ثاني أكسيد الكربون المحتجز يظل داخل المادة، مما يسمح بإعادة استخدامه كمجموع لإنتاج خرسانة أكثر استدامة. تشير بارتانا إلى الخرسانة بأنها "سلبية للكربون"، زاعمة أن المنزل الذي تم تشييده مؤخرًا والذي تبلغ مساحته 2 قدمًا مربعًا قد امتص ما يصل إلى 2 شجرة ناضجة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ولضمان المصداقية، حصلت بارتانا على شهادة من شركة Verra، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال اعتماد ائتمان الكربون. ومع ذلك، يجب على الشركة مشاركة بياناتها بشفافية والخضوع لتحليل شامل لتأثيرها البيئي الإجمالي لتقييم قابلية التوسع في نهجها. في حين أن بارتانا ليست وحدها في سعيها للحصول على مواد بناء مستدامة، حيث قامت لاعبين آخرين مثل مايكروسوفت باختبار الخرسانة منخفضة الكربون لمراكز البيانات الخاصة بها، تعتقد بارتانا أن موادها تتمتع بميزة بسبب استخدامها للمحلول الملحي وقدرتها على التقوية عند تعرضها لمياه البحر. . وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للجزر المنخفضة الضعيفة في جزر البهاما، والتي تواجه مخاطر متزايدة من العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر.

دخلت بارتانا في شراكة مع حكومة جزر البهاما لبناء 1,000 منزل، بدءًا من مجتمع مكون من 29 منزلًا مخططًا له في العام المقبل. ستكون هذه المنازل جزءًا من برنامج يساعد أصحاب المنازل لأول مرة ويعزز ممارسات البناء المستدامة. ومن خلال مبادرات مثل مبادرة بارتانا، يمكن لصناعة البناء والتشييد المساهمة في مكافحة تغير المناخ مع إنشاء مجتمعات مستدامة ومرنة.

مصادر:

– جوستين كالما، الحافة