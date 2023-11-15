يستمر الجفاف وتغير المناخ في التأثير على مستويات المياه في بحيرة باول

وشهدت بحيرة باول، ثاني أكبر خزان في الولايات المتحدة، انتعاشًا في منسوب المياه خلال صيف عام 2023 بعد أن سجلت مستويات منخفضة قياسية في وقت سابق من العام. وفي حين أن ذوبان الثلوج فوق المتوسط ​​في جبال روكي قد وفر بعض الراحة المؤقتة، فإن الجفاف الطويل الأمد لا يزال يشكل تحدياً كبيراً.

تُظهر الصور الحديثة لبحيرة باول، الواقعة على حدود يوتا وأريزونا، الفرق الصارخ في مستويات المياه بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2022. واعتبارًا من 12 نوفمبر 2023، بلغ ارتفاع البحيرة 3,572 قدمًا، وهو ما يمثل 37 بالمائة من طاقتها الكاملة. أقل بقليل من المتوسط ​​في نفس التاريخ بين عامي 1991 و2020. يعد نهر كولورادو بمثابة مصدر المياه الرئيسي لكل من بحيرة باول وبحيرة ميد في اتجاه مجرى النهر، حيث يوفر المياه والكهرباء لحوالي 40 مليون شخص ويحافظ على ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء الجنوب الغربي. .

على الرغم من سلسلة الأنهار الجوية التي جلبت أمطارًا وثلوجًا وفيرة إلى غرب الولايات المتحدة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، ظل معظم هطول الأمطار في حوض نهر كولورادو محصورًا في شكل متجمد على ارتفاعات أعلى داخل جبال روكي. ونتيجة لذلك، تم تقييد تدفق المياه إلى بحيرة باول، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه. وفي أبريل 2023، وصلت البحيرة إلى أدنى نقطة لها منذ إنشائها في عام 1980، حيث انخفض منسوب المياه إلى أقل من 3,520 قدمًا.

بدأ الوضع في التحسن مع حلول فصلي الربيع والصيف، حيث ساهم الجريان السطحي الأعلى من المتوسط ​​من جبال روكي في زيادة حجم مياه الخزان. وفي الفترة من أبريل/نيسان إلى أوائل يوليو/تموز، ارتفعت نسبة المياه المخزنة في بحيرة باول من 22 بالمائة إلى حوالي 40 بالمائة من طاقتها. ومع ذلك، فإن تجديد الخزان إلى مستوى حوض السباحة الكامل البالغ 3,700 قدم سيتطلب أكثر من سنة ممطرة واحدة.

أصدر مكتب الاستصلاح الأمريكي (USBR) مسودة بيان الأثر البيئي في أبريل 2023، والذي سلط الضوء على إمكانية انخفاض مستويات المياه إلى ما دون الارتفاع الحرج البالغ 3,490 قدمًا. يشير هذا المستوى، المعروف باسم "مجمع الطاقة الأدنى"، إلى أن المياه لم تعد قادرة على التدفق عبر صمامات سحب السد لتوليد الطاقة الكهرومائية. قدّر USBR في البداية فرصة بنسبة 57 بالمائة لوصول الخزان إلى هذه النقطة الحرجة قبل عام 2026. ومع ذلك، خفضت التقييمات المنقحة في أكتوبر 2023 الاحتمال إلى 8 بالمائة فقط بسبب زيادة الجريان السطحي خلال فصلي الربيع والصيف.

وأكد بيان التأثير على الجفاف المستمر لحوض نهر كولورادو الناتج عن تغير المناخ. وقد شهدت المنطقة فترة طويلة من الجفاف وانخفاض تدفق المياه منذ عام 2000، مما أدى إلى واحدة من أكثر فترات 23 عاما جفافا منذ أكثر من قرن. وفي حين أن الزيادة الأخيرة في مستويات المياه أمر مشجع، فإن معالجة الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ تظل أمرا بالغ الأهمية للمستقبل المستدام لبحيرة باول وملايين الأشخاص الذين يعتمدون على مواردها.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية مستوى المياه في بحيرة باول؟

تعد بحيرة باول مصدرًا مهمًا للمياه وخزانًا، حيث توفر المياه والطاقة الكهربائية لملايين الأشخاص في جنوب غرب أمريكا. كما أنها تدعم الأنشطة الزراعية في المنطقة.

2. كيف أثرت الظروف الجوية على مستويات المياه في بحيرة باول؟

أدى ذوبان الثلوج فوق المتوسط ​​من جبال روكي إلى توفير راحة قصيرة المدى لمستويات المياه في بحيرة باول. ومع ذلك، ظلت غالبية الأمطار متجمدة على ارتفاعات أعلى، مما منع تدفق المياه إلى الخزان.

3. لماذا أصدر مكتب الاستصلاح الأمريكي بيان التأثير؟

أصدر مكتب الاستصلاح الأمريكي بيانًا عن الأثر البيئي لتقييم مخاطر السقوط تحت الارتفاع الحرج البالغ 3,490 قدمًا، والمعروف باسم "مجمع الطاقة الأدنى". يشير هذا الارتفاع إلى أنه لم يعد من الممكن استخدام المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية.

4. ما هي الآثار طويلة المدى لتغير المناخ؟

ساهم تغير المناخ في فترة طويلة من الجفاف في حوض نهر كولورادو. وقد أدى الجفاف وانخفاض جريان المياه إلى فترات جفاف تاريخية، مما فرض تحديات كبيرة على إدارة المياه واستدامتها في المنطقة.