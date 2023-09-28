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تقرير ناسا الجديد يكشف عن نقاط ساخنة أسرع للغرق في مدينة نيويورك

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 28، 2023
تقرير ناسا الجديد يكشف عن نقاط ساخنة أسرع للغرق في مدينة نيويورك

سلط تقرير حديث صادر عن وكالة ناسا الضوء على عدة مواقع في مدينة نيويورك تغرق بمعدل أسرع من بقية المدينة. وجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز، أن مطار لاغوارديا، واستاد آرثر آش، ومناطق معينة من كوني آيلاند تشهد أسرع غرق.

وفقًا للتقرير، غرقت مدرجات لاغوارديا واستاد آرثر آش بمعدلات 3.7 و4.6 ملم سنويًا، على التوالي، من عام 2016 إلى 2023. وهذا ضعف متوسط ​​معدل الغرق البالغ 1.6 ملم سنويًا الذي شهدته بقية المدينة. .

وأثار العلماء مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي يشكلها هذا الغرق، خاصة بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه البحر. إن الجمع بين غرق الأرض وارتفاع مستويات سطح البحر يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية خلال العواصف القوية مثل إعصار ساندي.

وبصرف النظر عن لاغوارديا وآرثر آش، حددت الدراسة أيضًا الطريق السريع 78 والطريق السريع 440 كمناطق تغرق بمعدلات أعلى مقارنة ببقية المدينة. المواقع الأخرى التي تشهد غرقًا أسرع تشمل جزيرة كوني، وجزيرة جفرنرز، وأحياء جزيرة ستاتن مثل ميدلاند وساوث بيتش، والحي الساحلي أرفيرن بجوار البحر في جنوب كوينز.

وأشار الباحثون إلى أن ملعبي لاغوارديا وأرثر آش تم بناؤهما على مناطق مكب نفايات سابقة، وهو ما قد يفسر تسارع غرقهما. وشدد المؤلف الرئيسي للدراسة، بريت بوزانغ، على أهمية استخدام هذه البيانات لتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الفيضانات في المستقبل.

يعتمد التقرير على النتائج السابقة التي توصلت إليها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي أشارت إلى أن مدينة نيويورك كانت تغرق ببطء تحت وطأة مبانيها. يشكل التأثير المشترك لغرق الأراضي وارتفاع منسوب سطح البحر تحديًا مستمرًا للمدينة في حماية سكانها الساحليين وبنيتها التحتية.

المصادر: Science.org، واشنطن بوست

By مامفو بريشيا

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