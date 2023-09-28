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غرق مدينة نيويورك: دراسة تحدد المناطق الأسرع غرقًا

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
غرق مدينة نيويورك: دراسة تحدد المناطق الأسرع غرقًا

حددت دراسة حديثة أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز المناطق في منطقة مدينة نيويورك الحضرية التي تغرق بشكل أسرع. استخدمت الدراسة رادار الفتحة الاصطناعية التداخلي (InSAR) والنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية لتحديد "النقاط الساخنة" للأراضي الغارقة.

ووجد الباحثون أن مدينة نيويورك تغرق بمعدل 1.6 ملم تقريبًا سنويًا. كانت الأحياء التي شهدت أسرع حركة برية عمودية هي مطار لاغوارديا واستاد آرثر آش، وكلاهما يقع في كوينز. في الواقع، تطلبت الأرض الغارقة أسفل ملعب آرثر آش تركيب سقف من القماش خفيف الوزن، لأنه لا يمكنه دعم السقف الذي يتم تشييده بانتظام.

كما تم تحديد الطريق السريع 440 والطريق السريع 78، خارج مدينة نيويورك، على أنهما يغرقان بمعدلات أسرع من المناطق المحيطة. ويعزى الغرق إلى عملية جيولوجية تسمى التكيف التوازني الجليدي، والتي تحدث عندما ترتفع الأرض المكبوتة من ذوبان الغطاء الجليدي منذ آلاف السنين ثم تغوص مرة أخرى مع مرور الوقت.

ويشير البحث إلى أن إزالة المياه من طبقات المياه الجوفية قد تساهم في زيادة الغرق. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جميع النقاط الساخنة الغارقة التي تم تحديدها كانت تستخدم في السابق كمدافن للنفايات.

وفي حين أن غرق هذه المناطق لا يرجع بشكل مباشر إلى تغير المناخ، فمن المتوقع أن تكون أكثر عرضة للفيضانات المستقبلية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر. من ناحية أخرى، كشفت الدراسة أيضًا عن مناطق الارتقاء، مثل نيوتن كريك في شرق ويليامزبرغ، حيث يرتبط مشروع إزالة التلوث من طبقة المياه الجوفية في الخور بارتفاع الأرض.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب الدقيقة لهذه المناطق المرتفعة. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول ديناميكيات الأراضي الغارقة والمرتفعة داخل المنطقة الحضرية لمدينة نيويورك.

مصادر:
- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا
– جامعة روتجرز قسم علوم الأرض والكواكب
- حروف أخبار

By روبرت أندرو

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