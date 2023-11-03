البحث عن المادة المظلمة: التقدم في تجربة SABER South

في سعيهم لكشف أسرار الكون، شرع العلماء في مشروع رائد لاكتشاف جزيئات المادة المظلمة. وتهدف تجربة SABER South، المقرر نقلها إلى المختبر عام 2024، إلى تسليط الضوء على هذه المادة الكونية المراوغة. ومع ذلك، قبل نقلها، يجب اتخاذ تدابير دقيقة للحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بالتجربة.

أحد الجوانب الحاسمة في هذا المسعى هو تسجيل مستويات منخفضة من الإشعاع. يجب مراقبة مستويات الإشعاع عن كثب لضمان بقاء البيئة نقية قدر الإمكان. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للباحثين اكتشاف حتى أضعف الإشارات الصادرة عن جسيمات المادة المظلمة. كشفت البيانات الأولية التي جمعها كاشف الميونات، في الأيام الأولى للتجربة، أن الإشارات المسجلة كانت أقل بكثير من المتوقع. وفي حين أنه من المتوقع حدوث أكثر من 1.8 مليون تفاعل فوق الأرض، إلا أنه تم اكتشاف حوالي خمس إشارات فقط يوميًا.

تجربة SABER South هي تكرار لتجربة مماثلة أجريت في نصف الكرة الشمالي. ويسعى إلى التأكد مما إذا كانت القراءات التي حصل عليها الباحثون الإيطاليون هي نتيجة التقلبات الموسمية أم أنها تشير بالفعل إلى وجود المادة المظلمة. ومن خلال هذا التحليل المقارن، يأمل العلماء في الحصول على رؤى أعمق حول طبيعة وسلوك هذه المادة الغامضة.

وأكدت إليزابيتا باربيريو، مديرة مركز ARC للتميز في فيزياء جسيمات المادة المظلمة (CDM)، على الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في تقليل الإشعاع الكوني. أثبت إنشاء المختبر على بعد كيلومتر واحد تحت الأرض في منجم ستاويل للذهب فعاليته في تقليل التداخل الناجم عن الإشعاع الكوني. سيواصل العلماء في جميع أنحاء أستراليا مراقبة مستويات الميونات بجد، لضمان بقاء الإشعاع عند الحد الأدنى.

وينتظر المجتمع العلمي العالمي بفارغ الصبر نتائج هذا المشروع الرائع. تمثل تجربة SABER South مسعىً مقنعًا يمكن أن يُحدث ثورة في فهمنا للمادة المظلمة. مع توسع معرفتنا بالكون، نقترب أكثر من أي وقت مضى من كشف الأسرار المخفية داخل أعمق تجاويفه.

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أسئلة وأجوبة

ما هي المادة المظلمة؟

تشير المادة المظلمة إلى شكل افتراضي من المادة لا يتفاعل مع الضوء أو أي إشعاع كهرومغناطيسي آخر. يُعتقد أنه يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي المادة في الكون ويلعب دورًا حيويًا في تكوين وبنية المجرات.

لماذا يصعب اكتشاف المادة المظلمة؟

تعتبر المادة المظلمة بعيدة المنال لأنها لا تبعث الضوء أو تمتصه أو تعكسه، مما يجعلها غير مرئية لطرق الكشف التقليدية. ويعتمد العلماء في المقام الأول على الأدلة غير المباشرة والتقنيات التجريبية لدراسة آثاره على المادة المرئية.

ما هي الميونات؟

الميونات هي جسيمات دون ذرية تشبه الإلكترونات ولكن ذات كتلة أكبر. وغالباً ما يتم إنتاجها كمنتجات ثانوية للأشعة الكونية التي تتفاعل مع الغلاف الجوي للأرض. تعد مراقبة مستويات الميون أمرًا ضروريًا لتقليل تداخل الإشعاع الكوني في تجارب مثل تجربة SABER South.

ما هو الإشعاع الكوني؟

يتكون الإشعاع الكوني من جسيمات عالية الطاقة، مثل البروتونات والنوى الذرية، تنشأ من مصادر كونية مختلفة، بما في ذلك الشمس والمجرات البعيدة. إنه يشكل تحديًا للتجارب العلمية الحساسة لأنه يمكن أن يتداخل مع القياسات ويقدم إشارات خلفية غير مرغوب فيها.

مصادر:

– [مركز التميز ARC لفيزياء جسيمات المادة المظلمة (CDM)](https://www.darkmatter.org.au/)