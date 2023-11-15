تطوير K6: طفرة في الغاز العازل الصديق للبيئة

خطى المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الكهربائية (KERI) خطوات كبيرة في معالجة التأثير البيئي لسداسي فلوريد الكبريت (SF6)، وهو غاز عازل ضار يستخدم على نطاق واسع في مجال معدات الطاقة. يأتي حل KERI الرائد في شكل "K6"، وهو بديل صديق للبيئة لسادس SF6 الذي يُظهر إمكانية منخفضة للاحتباس الحراري وغير سام.

لقد أثبت SF6 أنه غاز عازل ممتاز يتمتع بقدرات فائقة على إطفاء القوس. ومع ذلك، فإن قدرتها على الاحتباس الحراري أعلى بنحو 23,500 مرة من قدرة ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يظل سداسي فلوريد الكبريت في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 6 عام، مما يؤدي إلى تفاقم العواقب البيئية.

وإدراكًا للحاجة الملحة إلى بديل مستدام، شرعت KERI في مهمة لتطوير غاز صديق للبيئة يمكن أن يحل محل سداسي فلوريد الكبريت. ورغم الجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم لإيجاد بديل، فإن نجاح معهد كيري يشكل سابقة جديدة في هذا المجال. يمثل تطوير مثل هذا الغاز تحديات فريدة بسبب اختلاف اللوائح المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية في مختلف البلدان والطبيعة الحساسة للمادة. وكثيراً ما واجهت الشركات الخاصة عقبات من حيث التكلفة والوقت واحتمال الفشل.

توجت جهود KERI البحثية بإنتاج K6، وهو غاز عازل يتمتع بقدرة على الاحتباس الحراري تقل عن 1 ولا يحتوي على مكونات سامة. تتيح نقطة الغليان المثالية (-26 درجة مئوية) إمكانية تطبيقه في مناطق مختلفة، مما يجعله متعدد الاستخدامات للغاية. لقد تم بالفعل تطبيق K6 بنجاح على قواطع دوائر نقل الجهد العالي للغاية، حيث اجتاز معايير الاختبار الصارمة التي وضعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

يمتد تأثير K6 إلى ما هو أبعد من الفوائد البيئية التي يقدمها. وبما أن كوريا الجنوبية تحتل مكانة بارزة في صناعة أجهزة الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن يكون لتطوير K6 آثار اقتصادية وصناعية كبيرة. تخطط KERI لتطبيق K6 بشكل أكبر على مجموعة من أجهزة الطاقة، بما في ذلك المحولات والمفاتيح، مما يساهم في التخفيض الشامل لانبعاثات الغازات الدفيئة ودفع جهود التخفيف من تغير المناخ.

ومن خلال خطط للتسويق ونقل التكنولوجيا إلى شركات أجهزة الطاقة الكورية، تهدف KERI إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة أجهزة الطاقة المحلية. ومن خلال وضع معايير تصميم واضحة وتعزيز الاستخدام الواسع النطاق للغاز الصديق للبيئة، فإن التزام معهد كيري للتعاون مع شركاء الصناعة سيشكل مستقبلًا أكثر استدامة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو K6؟

K6 هو غاز عازل صديق للبيئة تم تطويره بواسطة المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الكهربائية (KERI). وهو مصمم ليحل محل سداسي فلوريد الكبريت (SF6) في معدات الطاقة، مما يوفر بديلاً مستدامًا مع إمكانية منخفضة للاحتباس الحراري وخصائص غير سامة.

2. لماذا يعتبر SF6 ضارًا بالبيئة؟

يتمتع SF6 بقدرة على الاحتباس الحراري أعلى بمقدار 23,500 مرة من ثاني أكسيد الكربون ويمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 3,200 عام. ويساهم استخدامه على نطاق واسع في مجال معدات الطاقة بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ.

3. كيف يمكن مقارنة K6 بـ SF6 من حيث الأداء؟

يُظهر K6 قدرات عزل ممتازة ويتفوق على الغازات الأخرى في أداء إطفاء القوس. تأثيره البيئي الإجمالي أقل بكثير من SF6، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأجهزة الطاقة.

4. ما هي التحديات التي تواجه تطوير بديل لسادس SF6؟

يمثل تطوير بديل لسادس SF6 تحديات بسبب اختلاف اللوائح والدعاوى القضائية ومتطلبات التكلفة والوقت وتعقيد تحليل مواد الغاز. تغلبت KERI على هذه العقبات من خلال جهود بحثية مخصصة.

5. ما هي الخطط المستقبلية لـ K6؟

تهدف KERI إلى تطبيق K6 على أجهزة الطاقة المختلفة، بما في ذلك القواطع والمحولات والمفاتيح، من التوزيع إلى النقل. ويخطط المعهد لتسويق K6 تجاريًا عن طريق نقل التكنولوجيا إلى شركات أجهزة الطاقة الكورية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.