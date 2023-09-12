إمكانيات جديدة للكومبوتشا في استكشاف الفضاء

يستكشف العلماء إمكانات الكمبوتشا، وهو مشروب الشاي المخمر، في استكشاف الفضاء. تتميز مزارع الكمبوتشا، التي تتكون من البكتيريا والخميرة، بخصائص فريدة تجعلها مناسبة للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية. اكتشف الباحثون أن هذه الثقافات يمكنها تحمل درجات الحرارة القصوى والإشعاع، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا للمهام الفضائية.

أحد الجوانب الواعدة لثقافات الكمبوتشا هي قدرتها على توليد الأكسجين. ومن خلال تسخير قدرات إنتاج الأكسجين لهذه الميكروبات، يمكن لرواد الفضاء تقليل اعتمادهم على مصادر خارجية للهواء القابل للتنفس. وهذا يمكن أن يعزز بشكل كبير المهام الفضائية المستقبلية ويمهد الطريق للاستعمار البشري على القمر أو المريخ.

أجرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تجارب لاختبار مرونة ثقافات الكمبوتشا في الفضاء. تم إرسال البكتيريا الموجودة في هذه الثقافات إلى محطة الفضاء الدولية ومراقبتها لإصلاح الحمض النووي الخاص بها بعد التعرض للإشعاع الكوني. وهذا يدل على قدرتهم على التكيف والبقاء على قيد الحياة في بيئات خارج كوكب الأرض.

يتصور العلماء مستقبلًا ترافق فيه ثقافات الكمبوتشا رواد الفضاء في مهماتهم الفضائية. ويمكن استخدام هذه الثقافات لتوليد الأكسجين، وتوفير مصدر مستدام للهواء القابل للتنفس لمهام طويلة الأمد. حتى أن الباحثين يتوقعون أن الكمبوتشا يمكن أن يكون بمثابة مصنع حيوي، لا ينتج الأكسجين فحسب، بل الموارد الأساسية الأخرى اللازمة لبقاء الإنسان في الفضاء.

تعتبر التطبيقات المحتملة للكومبوتشا في استكشاف الفضاء مثيرة وتبشر بمستقبل مهمات الفضاء البشرية. وبينما يواصل الباحثون دراسة خصائص هذه الكائنات الحية الدقيقة، فإنهم يأملون في رؤية عينات من الكمبوتشا يتم استخدامها على القمر وخارجه.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)