حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

إمكانيات جديدة للكومبوتشا في استكشاف الفضاء

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
إمكانيات جديدة للكومبوتشا في استكشاف الفضاء

يستكشف العلماء إمكانات الكمبوتشا، وهو مشروب الشاي المخمر، في استكشاف الفضاء. تتميز مزارع الكمبوتشا، التي تتكون من البكتيريا والخميرة، بخصائص فريدة تجعلها مناسبة للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية. اكتشف الباحثون أن هذه الثقافات يمكنها تحمل درجات الحرارة القصوى والإشعاع، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا للمهام الفضائية.

أحد الجوانب الواعدة لثقافات الكمبوتشا هي قدرتها على توليد الأكسجين. ومن خلال تسخير قدرات إنتاج الأكسجين لهذه الميكروبات، يمكن لرواد الفضاء تقليل اعتمادهم على مصادر خارجية للهواء القابل للتنفس. وهذا يمكن أن يعزز بشكل كبير المهام الفضائية المستقبلية ويمهد الطريق للاستعمار البشري على القمر أو المريخ.

أجرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تجارب لاختبار مرونة ثقافات الكمبوتشا في الفضاء. تم إرسال البكتيريا الموجودة في هذه الثقافات إلى محطة الفضاء الدولية ومراقبتها لإصلاح الحمض النووي الخاص بها بعد التعرض للإشعاع الكوني. وهذا يدل على قدرتهم على التكيف والبقاء على قيد الحياة في بيئات خارج كوكب الأرض.

يتصور العلماء مستقبلًا ترافق فيه ثقافات الكمبوتشا رواد الفضاء في مهماتهم الفضائية. ويمكن استخدام هذه الثقافات لتوليد الأكسجين، وتوفير مصدر مستدام للهواء القابل للتنفس لمهام طويلة الأمد. حتى أن الباحثين يتوقعون أن الكمبوتشا يمكن أن يكون بمثابة مصنع حيوي، لا ينتج الأكسجين فحسب، بل الموارد الأساسية الأخرى اللازمة لبقاء الإنسان في الفضاء.

تعتبر التطبيقات المحتملة للكومبوتشا في استكشاف الفضاء مثيرة وتبشر بمستقبل مهمات الفضاء البشرية. وبينما يواصل الباحثون دراسة خصائص هذه الكائنات الحية الدقيقة، فإنهم يأملون في رؤية عينات من الكمبوتشا يتم استخدامها على القمر وخارجه.

مصادر:
– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
علوم

الفائزون بجائزة المصور الفلكي لعام 2023

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

رواد فضاء روس وأمريكيون يلتحقون بمحطة الفضاء الدولية وسط توترات بشأن أوكرانيا

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات