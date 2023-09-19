كيم كارداشيان تتغلب على خوفها من العناكب في مجموعة AHS: Delicate

واجهت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال، مخاوفها مؤخرًا أثناء عملها في موقع تصوير فيلم American Horror Story: Delicate. في جلسة التصوير الترويجية للعرض، يمكن رؤية كارداشيان وهي تحمل عنكبوتًا ضخمًا على جذعها. وسرعان ما جذبت الصورة، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الاهتمام وأثارت نقاشات حول مواجهة المخاوف.

وفي التعليق المصاحب للصورة، اعترفت كارداشيان: "أنا خائفة جدًا من العناكب". هذا الاعتراف الصريح من أحد المشاهير الذي لديه ملايين المتابعين يسلط الضوء على الخوف المشترك الذي يتقاسمه العديد من الأشخاص.

إن مواجهة المخاوف ليست مهمة سهلة، وبالنسبة لكارداشيان، كان ذلك يعني مواجهة رهاب العناكب وجهاً لوجه. من خلال السماح عن طيب خاطر للرتيلاء بالزحف عليها، أظهرت شجاعة هائلة واستعدادًا لتجاوز حدودها.

هذه الصورة الصارخة هي تذكير قوي بأن الخوف يمكن التغلب عليه بالعزم والرغبة في الخروج من منطقة الراحة الخاصة بالفرد. إنه بمثابة مصدر إلهام للأفراد الذين يعانون من مخاوفهم الخاصة لمواجهتها وجهاً لوجه.

أثارت جلسة التصوير وصراحة كارداشيان بشأن مخاوفها نقاشات حول طبيعة الخوف وكيف يمكن أن يعيق الناس في مختلف مجالات الحياة. التغلب على المخاوف يمكن أن يؤدي إلى النمو الشخصي والشعور بالتمكين.

بشكل عام، تعتبر خطوة كيم كارداشيان الجريئة في موقع تصوير AHS: Delicate بمثابة تذكير بأن مواجهة المخاوف هي عمل شجاع يمكن أن يلهم الآخرين لمواجهة مخاوفهم والتغلب عليها.

التعاريف:

– الرتيلاء: نوع من العناكب الكبيرة المشعرة والتي غالباً ما يخاف منها الناس بسبب شكلها.

مصادر:

- ديلي ميل.كوم